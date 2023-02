Gustavo Petro le responde a Claudia López: “Expropiaron a familias bogotanas sin tener estudios”

Un nuevo round se vivió este lunes en torno al diseño del metro de Bogotá . La alcaldesa de la capital, Claudia López, estuvo en Noticias Caracol hablando sobre la polémica con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre otras cosas, Claudia López acusó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de querer "chantajear" a Bogotá con el tema del metro. "No solo están amenazando a Bogotá, sino a municipios cercanos", dijo la mandataria en Noticias Caracol.

La alcaldesa de Bogotá también señaló al presidente Gustavo Petro de no consultarla y de hablar directamente con el consorcio chino a cargo de la obra: "A mí me saltó el presidente, ni siquiera me preguntó". "De hecho le dije: yo soy la alcaldesa", agregó.

Indicó, además, que el gobierno no solo “está chantajeando a Bogotá al asegurar que no financiará otras obras sino a toda la ciudad-región”.

Y fue más allá: "Que es que como Peñalosa le paró el proyecto del metro al alcalde Petro, lo cual es cierto e injusto, entonces ahora el presidente Petro va a parar el contrato que hizo Peñalosa. Bogotá no puede seguir inmersa en peleas de políticos".

Gustavo Petro responde a Claudia López por declaraciones en Noticias Caracol

Casi de inmediato, el presidente Gustavo Petro le contestó a Claudia López. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “Aquí se evidencia cómo compraron predios sin tener estudios de diseño. Expropiaron a familias bogotanas sin tener estudios. Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el Distrito. No hay detrimento sino enriquecimiento patrimonial”.

También añadió que “en los pliegos para licitar el metro, la minuta del contrato presentado jamás obligó en su objeto al metro elevado, la cláusula la agregaron después, por tanto la modificación del contrato es absolutamente viable, tal como se hizo con el aeropuerto de El Dorado”.

Y, según dijo, “la modificación del objeto del contrato de la minuta presentada en los pliegos para licitación es una irregularidad investigable, lo mismo que el pago de comisiones por 11.000 millones de pesos sin fundamento comprobable”.

Más adelante, el presidente Petro señaló: “La plata para la segunda línea del metro de la que habla la alcaldesa es una vigencia futura de la Nación que arranca en 2028 con 23 billones. Nuestro gobierno termina en el 2026”.