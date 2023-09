Gustavo Petro niega haber obtenido más votos en Norte de Santander y el Magdalena Medio

El presidente Gustavo Petro negó que hubiera obtenido más votos en Norte de Santander y el Magdalena Medio, como lo dijo su hermano Juan Fernando Petro en una entrevista con el programa Los Informantes, al señalar que dichos votos se consiguieron con las visitas que él y Danilo Rueda hicieron en las cárceles.



Según las palabras del hermano del mandatario, consiguieron sufragios en zonas donde tradicionalmente no se elige a candidatos de izquierda.

Ante la afirmación de la periodista Nena Arrázola de “las cárceles incidieron mucho”, Juan Fernando contestó: “Claro, porque nosotros estuvimos allá, porque allá dentro entendieron, porque allá adentro nosotros no fuimos a negociar nada”.

Juan Fernando Petro detalló que “el Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe lo entendió. Él lo dijo... ‘me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.



Frente a estas palabras, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X: “Siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”.

Añadió que si ganó las elecciones presidenciales de 2022 fue porque consiguió “una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá”.

Publicidad

“Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”, recalcó el Gustavo Petro.

Es la segunda vez, en menos de 24 horas, que el mandatario desmiente a su hermano Juan Fernando Petro, quien también dijo que el jefe de Estado supuestamente tenía asperger.

“Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños. Esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1995, tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en 2013”, escribió Gustavo Petro.