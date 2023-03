Gustavo Petro “no tiene nada que ver" con lo de narcos que buscan colarse en paz total: Danilo Rueda

Colombia atraviesa por una tormenta política luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro . Se habla de sobornos aparentemente gestionados para acceder a beneficios de la paz total que está gestando el actual gobierno. El mandatario indicó que solo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, estaba autorizado para entrar en contacto con los grupos armados.

Precisamente, en Noticias Caracol estuvo este lunes el comisionado Rueda dialogando con Juan Roberto Vargas, director del noticiero, y María Alejandra Villamizar, analista política.

Al ser consultado sobre el comunicado del presidente Petro, en el que solicitó a la Fiscalía la investigación contra su hijo y contra su hermano, Danilo Rueda recalcó que con la carta queda demostrada "la transparencia (del presidente), la coherencia de toda su vida política y la distancia que siempre ha guardado frente a estos mecanismos de operaciones ilegales que empañan el propósito de la paz”.

De otro lado, confirmó que “sí existen indicios y serios rumores de que hay una negociación, un conjunto de abogados que se están beneficiando de la posibilidad de que narcotraficantes participen en la paz total”, pero enfatizó en que “ni la oficina (del comisionado de paz) ni el presidente tienen en absoluto nada que ver con este tema”.

Al abordar el tema de los contactos con grupos armados, Danilo Rueda señaló que han sido "positivos" los seis primeros meses y que han servido para "exploración, identificación de la voluntad de grupos armados irregulares e ilegales, urbanos y rurales, de ser parte de la paz total. En esos acercamientos ha habido unas exigencias claras de respeto a la vida, de disminución a la violencia”.

Y añadió que “estamos ad portas, si resolvemos asuntos jurídicos, de lograr conversaciones de paz con dos grupos que tendrían origen político, a partir de la decisión que el presidente de la República adopte”. Confirmó que se trataba de la Segunda Marquetalia y de “las llamadas MC – FARC”, es decir, las disidencias de las extintas FARC.

La respuesta al fiscal Barbosa

En días pasados el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llamó “mentiroso” al comisionado Danilo Rueda al acusarlo de no presentar la denuncia sobre el tema de los supuestos sobornos en medio de la paz total.

El comisionado de paz lo contradijo: “Pues yo tengo las pruebas de que sí la presenté, pero no voy a entrar en una polémica con el fiscal. Yo sé que él ha dicho que es el segundo hombre más importante de Colombia, y si es así yo lo respeto, yo no estoy disputando poderes, yo estoy al servicio de un país que quiere la paz. Él señala que soy un mentiroso y eso hay que dejarlo ahí. Yo tengo las evidencias de que presenté una denuncia”.

Para evitar suspicacias, Danilo Rueda aseguró que no hace “absolutamente ninguna reunión en privado o sin testigos. Como uno ya sabe en qué palo trepa, entonces uno se cuida”.

Esto como antesala para contar que en una reunión en la cárcel de Itagüí, “los mismos privados de la libertad y sus representantes jurídicos manifestaron la necesidad de que se clarificara esa situación, porque ninguno de los allí presentes había cobrado dinero alguno”.

¿Cómo son los acercamientos con los grupos armados?

El comisionado de paz explicó detalles de cómo son los acercamientos con los grupos armados ilegales. Se les pide esclarecer “cuáles son sus intereses y cuáles son sus motivaciones para participar de la paz total”.

Segundo, decirles que “está claro que con ustedes hay una línea que no se traspasa, entonces hay un fase que sería dialógica para compartirles los proyectos de sujeción al Estado de Derecho. El respeto a los derechos de las víctimas y el desmantelamiento de la estructura criminal dando información sustancial que nos permita enfrentar una criminalidad que está enquistada en muchos territorios”.

¿Y a cambio de eso qué reciben? – “Lo que consagre la ley que pueda ser aprobada en el Congreso de la República y que pase por el examen de constitucionalidad”.

Acerca de la posibilidad de que haya ofrecimientos de dinero para entrar en la paz total, dice Danilo Rueda que existen “muchos negocios de por medio. Están negocios de abogados que usan la pretensión de su cliente para acumular su propia ganancia. Hay otros que les interesa indicarles a estos grupos armados que tienen motivaciones políticas y que deben entonces ellos exigir unos mecanismos jurídicos de reconocimiento tal que haya una negociación distinta; también les cobran dinero. Entonces están en una maraña de engaños porque no tienen unos mecanismos directos de interlocución. Cuando ya esos mecanismos logran darse, precisan los términos de la conversación y cuáles son sus alcances de una política de paz, es cuando empiezan a desmoronarse todos esos mitos y engaños por los cuales les han cobrado y se les han vendido expectativas falsas. Por ejemplo, les dicen que van a estar excarcelados, van a disfrutar de todos sus patrimonios o solamente se les quitará un poquito, entonces fruto de esos engaños se les abren una expectativas falsas. Aclararlo es lo que hemos tardado durante estos siete meses de gobierno”.

El tema de la extradición se ha planteado como “parte de un convenio con un gobierno, que es los Estados Unidos, y eso se respeta”.

La entrada de Danilo Rueda, Juan Fernando Petro y Pedro Niño a La Picota

En plena campaña presidencial, la unidad investigativa de Noticias Caracol emitió un informe sobre las entradas del hoy comisionado de paz, en compañía de Juan Fernando Petro (hermano del presidente Gustavo Petro) y el abogado Niño a la cárcel La Picota.

Juan Roberto Vargas: ¿A qué entraron en ese momento, en plena campaña?

Danilo Rueda: “Antes de responder eso tengo que precisar lo siguiente: la organización en la que yo trabajaba, la Comisión de Justicia y Paz, desde el año 2002 trabaja en la perspectiva de derecho restaurador. Luego de un encuentro internacional con las Madres de la Plaza de Mayo, con víctimas del franquismo, víctimas del Ku Kux Klan, víctimas de Sudáfrica, y varios procesos comunitarios en el Chocó, familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia y varias víctimas de la conflictividad armada y de violaciones de DDHH en Colombia. Luego de ver ese panorama, ¿cuántos militares fueron sancionados ejemplarmente en Argentina? ¿Cuántos en Chile? ¿Qué pasó con los responsables del franquismo? Los niveles de impunidad, casi absolutos…

Juan Roberto Vargas: ¿Pero qué tiene que ver con su entrada a La Picota?

Danilo Rueda: “Ya vamos para allá… Entonces empezamos a pensar qué mecanismos desarrollamos para lograr acercarnos a identificar la verdad, qué necesitan las víctimas y empezamos a desarrollar desde el 2002 un trabajo carcelario. Yo venía desde el 2002, desde mi organización, desarrollando ese trabajo. En el 2021 realizamos una serie de encuentros de víctimas y responsables de las victimizaciones, en presencia muchas veces de la Comisión de la Verdad, con delegados de la JEP. Y en ese escenario llegó Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Todo eso tiene registros fotográficos, nada está oculto.

Y parte de ese trabajo que nosotros veníamos adelantando tenía que ver con las cárceles, en esa semana de abril nos invitaron coincidencialmente a las cárceles. Yo venía de La Tramacúa, pueden probarlo, estuve toda la semana en visitas carcelarias y ese viernes llegué a la cárcel de La Picota.

Juan Roberto Vargas: ¿Con quién se reunió ese día?

Danilo Rueda: “Con el señor García y luego aparecieron un conjunto de personas privadas de la libertad por casos de corrupción. Lo que yo intervine, mis preguntas, iban en relación con lo que ellos han aprendido del sistema carcelario y lo que es posible generar como garantías de no repetición y qué pasaba con las nuevas generaciones, es decir, los niños y los jóvenes, porque tenemos un problema de memorias no transformadas, acumulación de rabias, dolores, que nunca son abordadas suficientemente. Quedan los responsables privados de la libertad o quedan en absoluta impunidad, y las generaciones siguientes siguen con el peso de la impunidad o de la ausencia de verdad.

A eso fui a la cárcel. No fui a preguntar si el señor García tuvo que ver o no con la masacre de Macayepo, si hablaba o no de otros empresarios.

María Alejandra Villamizar: ¿Y en calidad de qué llegó Juan Fernando Petro a ese equipo?

Danilo Rueda: Como nos vimos en varios encuentros entonces hubo un acuerdo que hicimos, mi organización (Comisión de Justicia y Paz) y lo que él venía trabajando con niños y jóvenes, le dije ‘muy interesante que miremos cómo podemos articular esos dos asuntos, niños y jóvenes’, y eso fue lo que sucedió.

Para finalizar esta sección de la entrevista, Danilo Rueda aseveró que Juan Fernando Petro “no tiene nada que ver con la oficina de paz”.