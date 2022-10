Gustavo Petro publica carta en la que Salvatore Mancuso le dice que cuente con él para la paz total

El presidente Gustavo Petro compartió en sus redes sociales una carta que le envió el exjefe de las AUC Salvatore Mancuso, en el que le manifiesta su voluntad de “ayudarle a la titánica tarea de construir la paz total”, explicando las razones del porqué tomó esa decisión.

“Cuente conmigo, y estoy convencido que con los ex comandantes de las AUC”, afirmó Mancuso en la misiva, pidiéndole al mandatario que le diga “cuál es el paso a seguir, estoy listo a entablar una conversación con Usted, con el Alto Comisionado para la Paz o con quien usted considere, para materializar esta voluntad compartida de entregarles a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana”.

Críticas de Mancuso a gobiernos anteriores

Según el exparamilitar, después de tantos años “de haber dejado las armas, siguen muchos temas inconclusos que son el resultado directo de varios factores que quedaron pendientes o fueron incumplidos en nuestra negociación y posteriores a la desmovilización”.

Agregó que “el Estado no fue competente a la hora de recibir y entregar las tierras y otros bienes y activos que estuvieron en manos de las Autodefensas. Todo indica, a la luz de lo que se va revelando por los medios de comunicación, que gran parte de lo que se entregó terminó en manos de terceros de manera fraudulenta o en su defecto en el abandono”.

Mancuso le dijo al presidente Petro que compartía su “máxima de que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante”, algo que, según él, ha hecho “desde que lideré la negociación con el Estado colombiano para la desmovilización de las Autodefensas”.

“No tengo rabo de paja, ni mucho menos estoy persiguiendo propiedades; no tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia, y como cuenta de cobro vea Usted donde estoy y las retaliaciones, venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto”, sostuvo.

Mancuso insistió en que quiere darle “un cierre digno a ese proceso (…) para una paz integral y definitiva”.



Vea aquí, la carta de Salvatore Mancuso a Gustavo Petro: