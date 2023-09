Gustavo Petro “ya ni siquiera es de izquierda”, afirma su hermano Juan Fernando Petro

Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, afirmó en entrevista con Los Informantes que el jefe de Estado “ya ni siquiera es de izquierda”, un sector de la política al que criticó fuertemente, luego de ser preguntado sobre en quién confiaba del Pacto Histórico o de la Colombia Humana. “En ninguno”, recalcó.



“Yo no soy del Pacto Histórico, no me interesa ser del Pacto Histórico. Veo que la izquierda… saco a mi hermano de ahí, porque él ya ni siquiera es de izquierda, su pensamiento ya ha evolucionado tanto que eso ni siquiera es de izquierda, pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados ahí, de mamertos, sube a un poder muerta del hambre. Nunca han sabido qué es el poder y son pirañas entre ellos mismos”, dijo.

“Todo es conflicto dentro de la izquierda. (Hay que) dejar todas esas ideologías que no sirven para nada”, recalcó.

En la entrevista en el programa de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro, quien aseguró que él y su hermano tienen síndrome de Asperger, también dio a entender que el presidente “tiene un sanedrín de influencias que para mí son nefastas, pero que ha estado acostumbrado durante muchos años a tenerlas, entonces es su cotidianidad escuchar esas voces”.



Añadió que “el último mensaje que la mandé (al presidente) fue ‘Gustavo, recuerde que al final solo la sangre, o sea la familia, es lo que queda’”.



Vea aquí la entrevista completa de Los Informantes: