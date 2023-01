“Ha sido tal la destrucción del país que no se puede resistir mucho más”: padre de Leopoldo López

Llegó a Bogotá como invitado a la posesión de Iván Duque, de quien espera “se una a la lucha internacional por restablecer la democracia en Venezuela”.

Leopoldo López padre se ha convertido junto a su esposa Antonieta Mendoza en la voz del líder venezolano que permanece en prisión domiciliaria en Caracas.

Sobre la situación que vive su país, recalca que “no se trata del caso de Leopoldo, se trata del caso de la totalidad de los venezolanos que están sufriendo la falta de justicia, la falta de una buena conducción de gobierno”.

Y es que después de ser uno de los líderes más visibles de la oposición, hace cinco años Leopoldo López hijo salió del panorama político cuando el gobierno de Nicolás Maduro lo encarceló por cuatro años y medio en la prisión militar de Ramo Verde.

Ahora, con prisión domiciliaria, tiene prohibidas las visitas, no puede hacer pronunciamiento alguno y su padre no lo puede ver porque pesa sobre él una orden de presentación ante un Tribunal de Justicia y una orden de captura, en medio de un proceso contra el diario El Nacional.

Lamenta que su país viva “una cosa bastante inhumana”, pero resalta “que el mundo entero ha tomado conciencia de la tragedia venezolana y eso se ha expresado en, uno, sanciones directas a muchos de los gerifaltes del gobierno, dos, también exigencia por las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, y por último la movilización para que se proceda al enjuiciamiento del presidente maduro por la corte penal internacional”.

Para Leopoldo padre lo de Venezuela es una bomba de tiempo que no da espera.

“Creo que tal ha sido la destrucción del país que no se puede resistir mucho más, ya no es una cuestión de ideología política, ya no es una cuestión de planteamientos fundamentales para la conducción de un país, es simplemente un planteamiento de vida o muerte para un pueblo”, manifestó.

Le puede interesar:

Sebin irrumpe en casa de Leopoldo López luego de que hablara de “golpe de Estado” en entrevista