Hablan víctimas de acoso sexual en el Congreso: “Me empieza a meter las manos bajo el vestido”

La senadora María José Pizarro confirmó nueve denuncias de presunto acoso sexual en el Congreso de la República este año , en las cuales siete víctimas son mujeres y dos hombres.



La congresista, que lidera una comisión especial encargada de realizar la investigación interna en el Congreso sobre los casos de acoso sexual, presentó un informe y dijo que las víctimas tienen entre 21 y 28 años.

De esos casos de acoso sexual en el Congreso se conocieron dos testimonios. El primero es de una mujer: “Él se sienta conmigo, buscamos una silla al corredor que queda fuera de la comisión y yo me siento para mostrarle lo que él me estaba pidiendo, y él me empieza a meter la mano dentro del vestido que yo tenía, por lo que yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare”.

El otro testimonio que conoció Noticias Caracol es de un hombre: “Yo llevo muchos años trabajando con Jhon Jairo Uribe Muñoz, pero pues siempre he sido acosado por él, el hombre siempre ha gustado de mí, entonces siempre digamos como el acoso y eso. En todos los trabajos que he ejercido con él, cuando no cedo a lo que él quiere, entonces me saca del trabajo, siempre ha sido así”.

¿Quiénes son los presuntos agresores?

La senadora María José Pizarro indicó que hay tres funcionarios identificados a quienes se les señala de acoso sexual, y en otros casos hasta de acceso carnal violento. “Se trata de funcionarios, unos por ejemplo son contratistas, otros son un integrante de una unidad técnica legislativa, otro es un asesor jurídico ad honorem y finalmente un secretario de una comisión. También estamos hablando de que uno de los contratistas trabajaba precisamente al frente y dirigía el Canal Congreso”, explicó.

Entrando en detalles, dijo que “uno de los trabajadores denunciado es una persona que hacía parte de la unidad técnica legislativa de la senadora Paola Holguín, se llama Juan Pablo Gómez. Fue acusado de acoso sexual y de acceso carnal violento”.

Según Pizarro, esta víctima señaló que podrían existir hasta siete denuncias más: “El funcionario pues, obviamente, haciendo uso de su poder que aprovechaba de las víctimas, la denunciante puso ella de manera directa la denuncia ante la Fiscalía y lo que nos ha informado la senadora Paola Olguín es que apenas supo del caso esta persona fue retirada de su unidad técnica legislativa”.

“Por otro lado, están las denuncias en contra de un auxiliar jurídico ad honorem del Congreso de la República que está vinculado a la Comisión séptima de la Cámara de Representantes y está siendo investigado en este momento por cuatro casos de acoso sexual que ocurrieron al interior del Legislativo”, reveló la congresista del Pacto Histórico.

Otro de los acusados es “John Jairo Uribe, que fue retirado del Canal Congreso. A él se le terminó el contrato luego de dos denuncias públicas, una que presentó el senador Jonathan Pulido, y remitió el caso a la Comisión legal de equidad de la mujer, y por lo tanto yo, al frente del protocolo, pude seguir en la atención psicosocial y en la orientación jurídica estas víctimas con la oficina del senador Pulido”.

Puntualizó la senadora Pizarro que “también llegó el caso de otro hombre que habría sido víctima de abuso sexual de acceso carnal por parte de esta persona, ambas denuncias fueron interpuestas en la Fiscalía y se encuentran en una etapa de indagación en la Fiscalía 73”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141