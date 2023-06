Habló extrabajadora de Laura Sarabia que habría sido interceptada: “El mundo se me vino encima”

Siguen las investigaciones en Colombia por las denuncias de supuestas interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza y otra trabajadora doméstica de Laura Sarabia , la exjefe de gabinete de Gustavo Petro.



Precisamente, Noticias Caracol habló con la otra trabajadora doméstica que también habría sido víctima de interceptaciones ilegales: “Me entero de que se perdió esa plata porque yo voy el 27 a trabajar común y corriente”.

A la pregunta sobre si le preguntaron o indagaron por la pérdida de la plata: "Nunca a mí me volvieron a decir 'mira esto, lo otro', no".

La trabajadora también hizo referencia a cómo fue el trato de Laura Sarabia y Andrés Parra. “Fue muy bueno. Ellos, hasta el momento, nunca me han dicho una mala palabra. Nunca me han tratado mal, nunca me han regañado por hacer el oficio”.

Ella también indicó que jamás fue sometida a una prueba de polígrafo, como le habría sucedido a Marelbys Meza en la Casa de Nariño: “Nunca. No sé por qué a ella se lo hicieron, pero a mí nunca me lo han hecho”.

En ese orden de ideas, narró cómo la Fiscalía se contactó con ella: “El miércoles me llamó una funcionaria y me dijo que cuándo podía ir a declarar por el hecho. Me dice que estoy citada a Fiscalía y yo le pregunto por qué caso, allí me dice el motivo y yo le digo que voy el jueves”.



Según su relato, fue el jueves, primero de junio de 2023, a las 3:00 p. m. a una sede de la Fiscalía General de la Nación que queda en Paloquemao.

“Hablé con don Andrés porque le escribí a él y me dijo que no me preocupara y me sigue diciendo que no me preocupe porque no estoy vinculada a ese caso”, aseguró.

“El mundo se me vino encima”, pensó la mujer, al considerar que también se le “acabó la vida” cuando empezó a salir su nombre vinculado en este tema y cuando crecieron las versiones sobre una supuesta intercepción.

“A mí quién me va a recomendar, quién me va a dar más empleo, que soy inocente de todo lo que esa gente dice de mí. Yo llegué aquí en 2009. En ese momento empecé a trabajar y siempre he dicho gracias a Bogotá”, aseguró la mujer entre lágrimas.