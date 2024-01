¿Habrá una nueva reforma tributaria? Esto dice el ministro de Hacienda

En una entrevista, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló sobre una nueva reforma tributaria. ¿Qué planteó el jefe de esta cartera? ¿Qué va a pasar con las personas naturales?



El alto funcionario se pronunció sobre el impuesto de renta para las empresas. Señaló que buscan dar unas reglas del juego claras y, en ese sentido, bajar dicho impuesto, es decir, pasar del 35% a la senda del 30%.

Según dijo en entrevista con el Canal Institucional, de momento, el Ministerio de Hacienda lo está socializando con los empresarios y gremios, pero aún no han hablado con los congresistas. Sin embargo, señaló que es un artículo de interés nacional, por lo tanto, no se trata de una reforma mayor en términos tributarios y no es necesario tocar a las personas naturales.

“En realidad, yo creo que no hay necesidad de tocar a las personas naturales porque esto ya quedó en la reforma del 22. Las personas naturales de más de 10 salarios mínimos ya quedaron en su ubicación con respecto a beneficios, exenciones y a tarifas. Ahí no hay necesidad de hacer mayor cosa”, precisó Ricardo Bonilla.



El ministro de Hacienda también habló sobre el fenómeno de El Niño y el costo de la energía en el país, indicando que los embalses están en un nivel por debajo del 70% y pueden bajar mucho más, lo que en algunos meses podría obligar a que entren en funcionamiento las generadoras térmicas y esto haría que sea más costosa la generación de energía.

“En este momento lo que tenemos es que el impacto de El Niño previsible es que podríamos tener un pico en los meses de abril y mayo. Lo que nos dicen los expertos es que podemos pensar que no va a haber racionamiento eléctrico, pero el costo de generación está subiendo y eso está impactando en los precios finales, porque los distribuidores se lo están trasladando directamente a los usuarios”, acotó el alto funcionario.

Según el dato actualizado de XM, administrador del mercado de energía mayorista en el país, los embalses están a un nivel del 62.5% y el aporte promedio por las lluvias es del 60,62%.