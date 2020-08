“Haga lo que se le dé la gana”: le dice Claudia López a Duque en polémica parodia

“Haga lo que se le dé la gana, pero usted verá", así empieza la parodia de Claudia López en la que incluyó al presidente Iván Duque que respondía: “Pero, mamá, yo vengo avisando como… a ver…”.

“Usted verá lo que hace, allí está la puerta abierta, nadie le está diciendo que no, porque eso sí yo ya en esta casa ‘octé’ por no decir ‘acsolutamente’ nada, porque yo todo lo que digo en esta casa no sirve es para nada. Haga lo que se le dé la gana. Bien pueda. Acá ya se les dijo lo que es bueno, lo que es malo, se les dio la educación, ustedes verán qué es lo que hacen con sus vidas, a ver si lo que no uno les dijo es mentiras, bien puede vaya, que cada cual haga de su trasero un candelero, yo no voy a cuidar…”, remata la alcaldesa de Bogotá al usar un fragmento de ‘La pelota de letras’ de Andrés López.

López publicó el video, horas después de que se reabrieran los parques y la ciclovía en la capital colombiana, donde decenas de personas asistieron tras cinco meses de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus.

Las autoridades han recalcado usar tapabocas y guardar distanciamiento en la nueva realidad que ya vive la capital del país y que empezará a regir en el resto del territorio nacional este martes primero de septiembre.

Algunos se tomaron con humor el video y hasta reflexionaron con él, como yolandamendez43, que dijo: “Así es, ya nos preparó y nos dio pedagogía y si no hacemos caso no fregamos todos”.

O hkotero, que comentó: “Nunca falta el amargado resentido que la entutele por usar humor....!!!!”.

Sin embargo, otros no lo vieron como un llamado a la responsabilidad y criticaron a la alcaldesa, como

Josemarquezmesa, quien mencionó: “¿Le parece que es para reírse? Qué vergüenza de gobernantes los que elige Colombia”.

O zuluaga3659, que expresó: “En los 8 meses de su Gobierno no ha dado Resultados para mejorar la Calidad de Vida de los Bogotanos, solo se ha dedicado a pelear y hacer campaña a otro Cargo, dedíquese a Gobernar!”.

Médicos insisten en recordar que aunque se empiece a vivir una nueva normalidad, el coronavirus no se ha ido y aún no hay vacuna ni tratamiento.

