Hasta billetes volaron: así fue el debate de moción de censura contra Carrasquilla en la Cámara

El representante de la Alianza Verde Fabián Díaz lanzó en medio de su intervención papel moneda con la cara del ministro de Hacienda.

Un acalorado debate de moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla se vivió en la jornada de este miércoles en la plenaria de la Cámara.

El espacio fue usado por la bancada de oposición para formular 10 acusaciones contra el ministro por su participación en la creación y el ofrecimiento a más de 100 municipios de los bonos de agua.

De la sesión fue participe el senador Jorge Enrique Robledo, a quien el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero le cedió la palabra. En su intervención, Robledo reanudó las acusaciones en contra de Carrasquilla realizadas en el Senado de la República el pasado 17 de septiembre.

"Carrasquilla reclutó a los alcaldes, a los 117. Hay varios testimonios de concejales que demuestran que se reunió con varios alcaldes", dijo el senador frente al presunto ofrecimiento de los bonos por parte de Carrasquilla a los alcaldes de los municipios solicitantes de los préstamos.

El punto más candente de la noche ocurrió cuando el representante de la Alianza Verde Fabián Díaz intervino.

“Díganme si un ministro de Hacienda que tiene esa ética puede estar en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto dinero se repartió? Fue mucho dinero el que se terminó repartiendo para aprobar los acuerdos municipales. ¿Quién terminó dando ese dinero?”, dijo Díaz mientras lanzaba billetes didácticos de 2.000 y 5.000 pesos con la cara del ministro.

La lluvia de billetes fue duramente criticada por miembros del partido de gobierno que defendieron durante toda la noche al ministro de Hacienda.

“Esto es una verdadera vergüenza. Dedíquese a decir lo que quiera, está en todo su derecho de expresar su opinión personal en esa curul, pero hay que exigirle respeto por las más de 170 personas que se sientan acá a oírlo. Respeto por esta corporación y por el señor ministro”, aseguró el representante del Centro Democrático Gabriel Santos, hijo del embajador en Estados Unidos, Francisco Santos.

Uno de los últimos en intervenir en la noche fue el ministro Carrasquilla, quien se centró en las 10 acusaciones de la oposición y pasó por alto el gesto del representante Díaz.

“Encuentro muy sorprendente que una persona que está ayudando a diseñar una figura financiera, en términos de la ingeniería financiera, no sea competente para explicarla a los potenciales inversionistas, a las calificadoras de riesgo y a las contrapartes financieras en una operación que es absolutamente normal”, dijo el responsable de la billetera de la nación.

“No fui el estructurador, no me beneficié de ese diferencial de tasas y la plata no está en mi bolsillo”, añadió el ministro.

El próximo martes, 30 de octubre, se llevará a cabo la votación de la moción de censura. Para que pase, tendrá que lograr la mayoría absoluta, es decir, 87 votos.