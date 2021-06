Descentralizan mesas de diálogo con los jóvenes: hay 200 en las regiones, anuncia Emilio Archila

Emilio Archila, vocero oficial del gobierno en los diálogos con el comité del paro, habló sobre una nueva estrategia de negociación. En diálogo con Noticias Caracol dijo que ahora habrá participación de las regiones con más de 200 mesas y la intervención de las autoridades locales.

También anunció que se prepara un documento CONPES para atender las necesidades de los jóvenes.

Noticias Caracol: Hace 8 días se suspendieron los diálogos con el comité del Paro. Hoy confirmó que se adelantan más de 200 mesas de diálogo con los jóvenes, ¿ellos son el nuevo interlocutor?

Emilio Archila: Tenemos más de 200 mesas, estamos oyéndolos constructivamente para llegar a acuerdos y a un CONPES que va a trazar la política a largo plazo.

Lo mismo hicimos con la mesa de víctimas, que son 9 millones de colombianos; llegamos a acuerdos en menos de 10 días, lo mismo está sucediendo en una multiplicidad de regiones del país.

N.C.: Se cumplen 47 días de paro, ¿cuál va a ser el futuro de los diálogos con el comité del paro?

E. A.: En el caso del comité nacional del paro, el planteamiento del gobierno era sencillo: necesitábamos que en el requisito que ellos pusieron, que existiera un documento de garantía a la protesta pacífica, también estuviera la garantía de que los colombianos en esta protesta y en futuras no íbamos a sufrir los bloqueos, que causan demasiado daño, no son parte del derecho a la protesta, no son legítimos, están en el código penal, la Fiscalía ha dicho que son ilegales, la Procuraduría ha dicho que son ilegales (…), lo que estamos esperando es claro, no puede haber bloqueos en las manifestaciones pacíficas.

N.C.: ¿Qué se iba a decir el viernes sobre el futuro de los diálogos?

E. A.: Hemos estado actuando desde el primer día, por eso es importante lo que resaltan hoy, hemos estado actuando con jóvenes. Tenemos mesas ya instaladas en Norte de Santander, en Catatumbo, en Meta, las que está instaladas en Cauca; en el Pacífico nariñense con ocho de los municipios llegamos a acuerdos y ya se están implementando.