“Hay muchas personas que trabajan por horas”: Duque sobre polémica propuesta de la ministra Arango

El presidente aseguró que buscan que “todas las personas en sus formatos de trabajo tengan la posibilidad de gozar de seguridad social”.

El mandatario recalcó que “hoy, en Colombia, hay muchas personas que trabajan por horas, pero no todas esas personas están formalizadas y entonces son personas que trabajan, pero al no estar formalizadas, no están teniendo una cobertura y una protección social”.

Esto a raíz de las polémicas declaraciones de Alicia Arango, actual ministra de Trabajo. En entrevista con Noticias Caracol, defendió la contratación por horas y dijo: “Un ingeniero de sistemas tú no lo necesitas todo el día en la oficina, sino dos horas”.

Entretanto, Iván Duque señaló que la informalidad en Colombia llega a un 47% y su gobierno lo que quiere es bajar esa cifra.

Estas declaraciones ocurrieron en la Feria del Cuero y Calzado en Corferias, a la que asistió el jefe de Estado.