“Hay personas tratando de exacerbar sentimientos de odio sobre la base de mentiras”: Duque

Dijo que garantizará la protesta pacífica este jueves 21 de noviembre, pero que "cualquier expresión de violencia será enfrentada". Pidió no jugar con la estabilidad del país.

El presidente de Colombia, Iván Duque , habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre lo que piensa del paro nacional que se realizará este 21 de noviembre.

Aquí la entrevista:

¿Qué información concreta tiene el Gobierno sobre el riesgo de que el paro sea infiltrado por vándalos?

Tres principios que son importantes: el primero es que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que nosotros tenemos no solo la obligación de respetar y acompañar, sino de garantizar su ejercicio. Lo segundo es que, cualquier expresión de violencia, vandalismo, pillaje o delito, tiene que ser enfrentado con todo el peso de la ley, porque ese tipo de actitudes y comportamientos van en contra de las libertades ciudadanas. Y lo tercero es que tenemos que tomar todas las precauciones y todas las prevenciones, el Gobierno nacional y los gobernantes locales, para evitar que los vándalos y los grupos armados organizados pretendan pescar en río revuelto para generar caos.

Usted sabe también que ha habido expresiones internacionales, particularmente motivadas por la dictadura de Nicolás Maduro, donde han anunciado públicamente que van a participar y agitar la protesta social en distintos lugares. Esas precauciones también las debemos asumir.

¿Toda esa información le permite al Estado tener hoy temores fundados sobre lo que pueda pasar o son más las precauciones?

Más que temores, yo creo que es tener todas las precauciones. Claramente, la información que fue entregada por el director de la Policía este fin de semana, cuando se realizaron unas capturas, no solamente daba cuenta de que estaban moviendo bombas molotov para tratar de hacer afectaciones, sino que también se encontraron mensajes alusivos y con propaganda de grupos armados organizados. Y me parece también importante decirlo que el nivel de alistamiento y preparación de la fuerza pública es justamente para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y no solamente de los que van a ejercer la protesta pacífica, sino también de los que no la van a hacer, que no deben ver afectados sus derechos fundamentales. Y es en ese sentido como nosotros hemos actuado, con responsabilidad y teniendo además una clara lectura de los antecedentes que hemos tenido en el país y también de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina.

Desde el plebiscito no había un tema que polarizara tanto al país. ¿Qué tanto hay de política y qué tanto hay de razones en el paro?

La protesta pacífica siempre es un mecanismo de expresión ciudadana en una democracia. El deber del Gobierno es escuchar, entender sus razones, sus motivaciones, e inclusive hacer las reflexiones propias para entender cuál es el llamado ciudadano. Lo otro es que hay personas que han tratado de pescar en río revuelto y han tratado de exacerbar sentimientos ciudadanos de odio, de rechazo, sobre la base de mentiras. Y eso no solo debe ser desmentido, sino también nos tiene que invitar a la reflexión. Aquí no podemos jugar con la estabilidad del país sobre la base de aseveraciones falsas. Y lo otro, por supuesto, es que también hay algunos que querrán capitalizar políticamente una expresión ciudadana, en cuyo caso me parece que es una conducta irresponsable.

¿De lado y lado, de derecha e izquierda?

De cualquier lado. El fundamento aquí es que una cosa es una expresión ciudadana pacífica sobre un tema y, otra, incendiar el país en una dirección o en otra para que haya una mayor confrontación. ¿Y por qué yo hago ese llamado? Porque es cierto, nosotros como país tenemos dificultades, hemos tenido retos sociales. Este gobierno lleva 15 meses. En 15 meses yo mismo quisiera haber arreglado los problemas que tuviera Colombia, pero aquí tenemos problemas que han envejecido mal por décadas y hemos tratado de enfrentarlos con determinación y buscar soluciones estructurales.

Dice que pescan en río revuelto, pero esa pescada es de los dos lados. Se lo digo porque ha habido mentiras de la izquierda, pero también de la derecha…

Yo no me la paso dividiendo el mundo entre izquierda y derecha.

No lo quiero poner a pelear con su partido, pero enrarece el ambiente esa estigmatización de la protesta social…

Más allá de los temas partidistas o ideológicos, lo que creo es que el llamado a la responsabilidad de todos los colombianos es, primero, tener claro que hay un derecho democrático. Lo otro, que también es importante, que desmintamos de manera contundente cosas que se han diseminado y que lo que han buscado es generar exacerbación sobre la base de falsedades. Entonces, por ejemplo, se decía que el presidente Duque va a aumentar la edad de pensión. Es una mentira. No solamente lo dije categóricamente durante la campaña, sino que lo he dicho en muchos pronunciamientos como presidente. Que el presidente Duque va aumentar la cotización de los pensionados. También es una mentira. Nunca he hablado de eso. Que el presidente Duque les va a pagar por debajo del salario mínimo. Esa fue una propuesta de un centro de pensamiento que la rechacé categóricamente. No solo no estoy de acuerdo, sino que, además, es contrario a lo que nosotros hemos planteado.

Vea la entrevista completa:

