“Hay que investigar bien”: dudas de Rodrigo Londoño sobre frustrado atentado en su contra

Señaló que habría inconsistencias en versión entregada por autoridades y que le duele creer que alias Iván Márquez y ‘el Paisa’ estén detrás del ataque.

“Venimos de un conflicto donde se usaron métodos cochinos, falsos positivos, por ejemplo. Entonces esas cosas hacen dudar”, afirmó Rodrigo Londoño.

Para el jefe del partido FARC aún existen mucha incertidumbre sobre el atentado frustrado en su contra el pasado mes de diciembre.

El Espectador tuvo acceso a una conversación de WhatsApp que fue entregada por la novia de Gerson Morales, alias ‘Conejo’, a las autoridades horas antes de que la Policía lo presentara como uno de los sicarios que iba a atentar contra Londoño.

“A mí me dicen que esto viene de una orden de Iván y del Paisa. Yo no tengo elementos para decir: ‘Ustedes me están mintiendo’, pero yo quisiera que esto no fuera cierto”, expresó.

Según una denuncia, presentada por los familiares de Carlos Ricaurte, alias ‘Guambi’, y Gerson Morales, alias ‘Conejo’, hay inconsistencias en el levantamiento de los cuerpos. Además, habrían sido torturados.

Por su parte, Londoño fue citado la semana pasada a un interrogatorio de la Fiscalía para hablar sobre estos hechos porque, como afirmó, “yo dije que yo sabía del atentado hacía días”.

El líder del partido FARC espera respuesta a un derecho de petición envido al ente investigador donde pide explicaciones sobre estas irregularidades y sobre quiénes serían los responsables de este supuesto atentado.