Hay rabia en Teruel, Huila: alcalde y otros funcionarios gastaron $30 millones en viaje a Cancún

Presidenta del Concejo y otros cabildantes dicen que no se autorizó este viaje y que dicho dinero se hubiera podido invertir en necesidades del municipio.

Indignados, así están algunos habitantes y concejales del municipio de Teruel quienes señalan que no conciben el hecho de que el alcalde y algunos funcionarios paguen un viaje a Cancún, México, con recursos de la administración, mientras que el pueblo tiene varias necesidades.

“No se ve como viable que muy poquitas personas, porque son nueve funcionarios, se vayan a gastar 30 millones de pesos en un paseo de esos cuando esos recursos se puedan invertir en otras cosas”, indicó el concejal Julio César Casanova.

Según los cabildantes, el mandatario no pidió permiso para salir al exterior.

“El señor alcalde ante el Concejo Municipal en ningún momento solicitó el permiso como la ley lo indica”, explicó Vianey Zuleika Gómez, presidente del Concejo de Teruel.

Los representantes políticos afirman que ese dinero podía haberse invertido, por ejemplo, en las metas que aún no se han cumplido.

La comunidad llamó la atención de los concejales por las adiciones al presupuesto.

Así lo asegura la cabildante Luz Dary Rodríguez: “En ningún momento nosotros tuvimos o teníamos la aclaración de que esas adiciones iban para bienestar social, a un viaje a Cancún. Nosotros como concejales por eso elaboramos la nota aclaratoria para que el pueblo se entere”.

Ante los cuestionamientos, Noticias Caracol buscó la respuesta de la alcaldesa encargada, Isabel Cristina Vargas.

“La verdad el secretario de Gobierno ya dio una versión. Entonces lo bueno es que ustedes esperen que llegue del viaje porque no estoy autorizada para dar esa información, pues porque a mí no me corresponde”, expresó Vargas.

Algunos de los cabildantes aseguran que este viaje de bienestar se hubiera podido realizar en algún sitio turístico del departamento del Huila.