“He tenido investigaciones que pueden afectar los intereses del presidente”: fiscal Daniel Hernández

El fiscal Daniel Hernández, a quien han señalado de favorecer a paramilitares en una investigación contra el Clan del Golfo en un hecho en el que se habría permitido el asesinato de 200 personas entre los años 2008 y 2010, manifestó que es posible que los señalamientos del presidente Gustavo Petro sean represalias por investigaciones que han pasado por su despacho contra personas relacionadas con el jefe de Estado.

“Estoy muy seguro y convencido de eso, porque como lo dijo un periodista, y llamó al recuerdo a las demás personas, he tenido investigaciones que pueden afectar los intereses del presidente. Primero que todo, el tema de Alex Vernot, amigo del presidente; y segundo, el caso de Juan Carlos Montes, el petrovideo, yo hice la solicitud de extradición de este ciudadano”, manifestó.

Daniel Hernández, además, explicó que el expediente del caso por el que es señalado se le asignó en el año 2020 y que este aún no ha sido cerrado.

“Este proceso son investigaciones del año 2008, se inició por un proceso de extorsión en el municipio de Ciénaga. El proceso se solicitó por parte de este analista, el cual filtró los chats al señor Gonzalo Guillén en una petición que me elevó el día 8 de agosto del año 2020, en la cual me manifestaba que presuntamente podían existir actos de corrupción judicial en las investigaciones en ese año 2008, 2009 y 2010, porque él tenía las pruebas suficientes para demostrar o por lo menos para capturar a los homicidas de por lo menos 20 personas”, detalló.

Ante el cuestionamiento del presidente Petro de por qué no detuvieron en su momento a los responsables, Daniel Hernández recalcó que “se solicita la reasignación con ese fin, verificar por qué los fiscales de la zona y de la época no solicitaron esas capturas. Entonces hacemos una investigación paralela: la investigación de los homicidios y la de la omisión, si existió, por parte de los fiscales que no solicitaron las debidas capturas”.

Ante los señalamientos del presidente Petro, Daniel Hernández denunció al mandatario por violación de datos personales luego de que este publicara unos trinos con información que exponía a su hijo menor de edad.

Además, afirmó que teme por su seguridad y la de su familia.

Entretanto, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que su familia saldrá del país por "temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido".