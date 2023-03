Hoy la minería ilegal es más rentable que la coca: Aníbal Gaviria

La situación de orden público en el Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia ha sido crítica en las últimas semanas por las acciones criminales de grupos como el Clan del Golfo, que según autoridades está detrás de la problemática de la minería ilegal en la zona.

El pasado fin de semana, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral que se había decretado con este grupo armado, tras la quema de vehículos y hechos violentos, al parecer financiados por esta agrupación.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, habló en Conversaciones del País sobre la situación en la zona con la minería ilegal y las decisiones del Gobierno en torno al Clan del Golfo.

¿Cómo ve las herramientas del Gobierno y la Gobernación de Antioquia para afrontar el paro minero?

Es muy importante que trabajemos unidos, Gobierno nacional, departamental y alcaldías para buscar unas soluciones estructurales.

Tuvimos una reunión de cinco horas en el Ministerio del Interior con varios ministerios e instituciones. Se lograron varias conclusiones importantes, por ejemplo, el distrito minero, que se ha venido construyendo desde la región desde hace un año, año medio.

Es buscar que, a través de esa fórmula, que ya quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, podamos aumentar fuertemente la formalización, tenemos una gran cantidad de ilegalidad, mineros pequeños y grandes ilegales. Tenemos que llevarlos a la legalidad. El distrito minero es la herramienta para hacerlo mucho más rápido y contundentemente.

El dinero que traería la formalización de la actividad minera permitiría el desarrollo y de las poblaciones… ¿en dónde está la talanquera?

Totalmente. Es una paradoja extraordinaria, el Bajo Cauca es riquísimo y la primera riqueza es el oro, pero no puede ser que lo convirtamos en pobreza, destrucción y muerte.

En países desarrollados, la riqueza produce más riqueza. El Estado debe ser capaz de convertir la riqueza en más riqueza, ¿cómo? Sacando la ilegalidad y ocupar con legalidad.

Ya tenemos proyectos en el Bajo Cauca donde hace 20 años se hizo minería y ahora se hace minería nuevamente, pero sostenible y ya se están recuperando los ríos y el bosque y se han filmado pumas y especies silvestres. Eso demuestra con hechos que se pueden hacer.

¿En qué momento se profundizó la minería ilegal? ¿Qué pasó con el Estado, con las autoridades?

En el Bajo Cauca y nordeste ha habido capas de ilegalidad. Allí estuvieron hace 30 o 40 años las FARC y después los paras, los narcotraficantes y hoy están el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Todas acudiendo a economías ilegales.

Hace 20 0 25 años la gran economía ilegal era la coca, la numero dos, pero muy debajo, era la minería ilegal. Pero eso se cambió, porque el precio del oro ha ido creciendo tanto que hoy la minería ilegal es más rentable que la coca.

Por eso tenemos una gran destrucción en otras partes como el Chocó, en el sur del país, esa gran riqueza se ha convertido en el poder de esos grupos. Porque con este compran mercenarios y con eso degradan el territorio y el tejido social.

Necesitamos un Estado mas fuerte y la gente dice…militar, policía. No. Eso es importante, pero un Estado más fuerte es uno que construye escuelas, más carreteras, mejor salud.

¿Qué papel le da usted al Clan del Golfo?

Recordemos que el Clan del Golfo nos ha dado varias señales de sus intenciones. Cuando se extradito a alias ‘Otoniel’ ellos hicieron un paro armado que paralizó buena parte de siete departamentos.

Para mi el Clan del Golfo es el reto de seguridad nacional de Colombia más importante hoy. Y lo que le he dicho al Clan del Golfo es: el sometimiento es el camino.

¿Vamos a ver unas fuerzas militares imponiéndose a un grupo criminal de semejante tamaño?

Yo creo que no es fácil. El Clan del Golfo no solo ha mostrado una capacidad de daño importante. Pero yo he estado presente en las últimas decisiones y la decisión es la que el presidente ha dicho públicamente.

Pero esa va a generar una reacción, y es una reacción difícil. La respuesta de este grupo criminal va a generar dolor y dificultades en su ataque a la fuerza pública y muchas veces la utilización de los ciudadanos en ataques al Estado.

Pero que no se equivoquen, si pelean con el Estado, la pelea la gana el Estado. Puede que sea dolorosa, pero la pelea la gana el Estado.

A mí me parece que el gobierno ha hecho lo adecuado, porque el Clan del Golfo nos ha llevado allá.

¿Si puede el Clan del Golfo tomar esas decisiones por su cuenta?

Tampoco me considero tan conocedor de esa filigrana, pero lo que creería es que a pesar de que estos grupos tienen conexiones internacionales los que están aquí toman las decisiones.

¿Qué se quiso decir con el mensaje de libertad y orden?

Yo lo interpreto como un mensaje de unidad, contrario a lo que algunos quieren interpretar de un lado y otros de otro lado.

Un mensaje como este es de unidad en Colombia. El mensaje es respaldo al gobierno, pero con independencia.