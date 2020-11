“Hoy no soy candidato, pero no lo descarto”: Humberto de la Calle sobre elecciones de 2022

En la más reciente encuesta Gallup, uno de los personajes de la vida nacional que resultó mejor calificado, más que otros en plena actividad, fue el exministro y excandidato presidencial Humberto de la Calle Lombana, quien en entrevista con Noticias Caracol habló de varios temas, entre ellos, las elecciones de 2022.

A la pregunta sobre una posible candidatura de su parte, fue tajante en la respuesta: “Hoy no soy candidato, no quiero ser, no estoy pidiendo votos”, aseguró.

Sin embargo, tampoco descarta hacer parte de la contienda electoral.

“Quiero participar en ayudar en la configuración de una solución de centro. El centro ha sido el motor del progreso de la humanidad, pero habrá que esperar qué pasa, hay muchas incógnitas por resolver y no puedo decir de esta agua no beberé”, manifestó.

“Mi propuesta presidencial, precisamente, evita señalar a dedo porque eso significa descartar a otros”, y dejó claro que es una visión distinta a la del Centro Democrático.

En cuanto a Gustavo Petro, quien ha sido descartado por Sergio Fajardo e Iván Marulanda en una eventual alianza política, el exministro aseguró que es un error estigmatizarlo.

“Representa una cosa importante en Colombia y hay que oírlo, dijéramos hay que dejarlo jugar. Yo he visto maniobras jurídicas para inhabilitarlo, eso es una equivocación y un peligro, este no es el camino. Petro tiene ideas razonables, pero también otras inviables. Por ejemplo, el derecho a no pagar las deudas; yo no comparto eso y me parece que es extraordinariamente radical. Esa pelea permanente con Claudia López, por ejemplo, es para mí una estrategia absolutamente equivocada. A mí lo que no me parece bueno es estigmatizarlo, pero también señalo que es un poco sorpresivo ese camino cada vez mayor a una radicalización”, explicó.

Entre otros temas, habló sobre los retos frente a la pandemia del coronavirus por los coletazos sociales.

“Yo creo que estamos en una situación muy preocupante. Lo que sigue ahora, los coletazos sociales y económicos de la pandemia, apenas están haciendo estragos. En el 2022 la forma de gobernar tiene que ser distinta, porque creo que vamos a afrontar una situación muy crítica y creo que hay que tomar la voz que, en mi opinión, es mayoritaria de quienes desean una solución sin radicalismos y configurar un gobierno con ese centro de gravedad”, manifestó.

Finalmente se refirió a las propuestas de referendo de Álvaro Uribe sobre la JEP, y la contraparte de Roy Barreras por una revocatoria de Iván Duque.

“A mí me parece que a Colombia no le conviene que el presidente pueda ser revocado acudiendo al voto popular. Eso lo que crea es una inseguridad frente la institución. Ambos referendos me parece que, si triunfaran, son equivocados”, anotó.

