¿Hubo representantes a la Cámara que no fueron a trabajar por ponerse a marchar en favor de Petro?

Aunque la marcha no fue multitudinaria tuvo varios protagonistas: sindicatos, centrales obreras y algunos congresistas que salieron a respaldar la gestión del presidente Gustavo Petro. El apoyo fue más allá de la plaza pública y se transportó a las redes sociales, donde varios representantes a la Cámara publicaron fotos de sus recorridos en las regiones e incluso de sus intervenciones en los puntos de concentración.

Una participación que causó escozor en varios sectores políticos porque, mientras esto sucedía, las puertas de varias comisiones en el edificio nuevo del Congreso permanecían cerradas y más tarde la del Salón Elíptico. De esta manera lo reportó el senador Jota Pe Hernández: “No hay nadie, entonces no es mentira, no citaron a sesión de plenaria de Cámara”.

Publicidad

“Algunos dicen que es porque los representantes, que son los representantes del territorio, querían estar apoyando las marchas en sus regiones a favor del gobierno Petro”, señaló Catherine Juvinao.

“Los tiempos agotados, se van a marchar y posteriormente llegan a meter las reformas a la fuerza, sin debate, sin consensuarlas”, dijo Hernán Cadavid, representante a la Cámara.

La situación generó incluso un llamado de atención del presidente del Senado, Roy Barreras. “Es el pueblo es el que marcha, nosotros estamos aquí trabajando, la plenaria está trabajando”, aseguró.

Desde la presidencia de la Cámara recalcaron que la plenaria no se canceló y que, como es habitual después de cada puente festivo, se corrió para el miércoles y el jueves, incluso defendieron el trabajo logrado en estos 100 días.

Publicidad

“Es imposible hablar de las grandes reformas que plantea el gobierno sin la aprobación y el protagonismo que ha tenido este Congreso, hemos aprobado los dos grandes pilares de lo que será la ruta de los próximos cuatro años que es paz total y la reforma tributaria”, indicó David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.

Racero aseguró que el acelerador en el Congreso sigue firme con las reformas y se espera aprobar en dos semanas la política.