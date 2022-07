Humberto de la Calle tras ser expulsado del Partido Verde Oxígeno: “Me siento liberado”

Luego de ser expulsado del Partido Verde Oxígeno junto con Nicolás Carvalho , Humberto de la Calle reaccionó. Aseguró no solo que seguirá siendo leal a sus electores, sino que si siente liberado.

“Quiero decirles a mis electores, estaremos firmes. La presencia del Congreso no se ve alterada por eso. Legalmente, seguiremos el doctor Carvalho y yo (como) congresistas de la República, comprometidos con nuestros electores y eso no lo vamos a cambiar. Nuestra lealtad es con ellos y con los postulados que brindamos en la campaña”, afirmó.

Publicidad

Respecto a la expulsión, Humberto de la Calle señaló que “estas decisiones son cosas de abogados” y no va a entrar en “esas controversias”, que, a propósito, le parecen “secundarias”.

“Lo que sí es claro para mí es que me siento liberado, porque yo no quiero un partido en el que haya cargos vitalicios, haya una estructura totalmente autocrática, esa no es mi idea de democracia de los partidos”, puntualizó.

Humberto de la Calle y Daniel Carvalho fueron expulsados del Partido Verde Oxígeno, partido que dirige Íngrid Betancourt y por el que fueron elegidos senador y representante, respectivamente, para el periodo 2022-2026.