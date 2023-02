Humberto de la Calle sobre reforma a la salud: "La maraña burocrática hay que peluquearla"

Un grupo de congresistas de diferentes sectores políticos envió una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pidiéndole claridad sobre la financiación de la reforma a la salud. Dicen que el texto presentado no plantea su verdadero costo fiscal.

Uno de los firmantes de la misiva y que ha expresado sus preocupaciones es Humberto de la Calle, con quien Noticias Caracol dialogó. Sobre esta iniciativa señaló que “lo que queremos es que esto salga bien, ahí hay unas iniciativas que nosotros esperamos apoyar, pero fundamentalmente ahora el tema es la financiación. El proyecto y la exposición de motivos anuncia que necesitamos incrementar los ingresos del sector salud en los siguientes 10 años en una suma equivalente al 50% de lo que hoy se gasta, y está bien, eso no es una crítica; necesitamos mayor inversión en salud, eso está perfecto”.

Pese a esto, explicó que “el problema es de dónde va a salir la plata, y más allá de eso es si tenemos la plata dentro de una visión de cuidado fiscal, de regla fiscal, que el ministro Ocampo ha señalado como intangible”.

Según la carta enviada al ministro Ocampo, de 14 componentes de la reforma a la salud no hay claridad de dónde salen los recursos para diez.

Publicidad

¿Qué estaría desfinanciado en la reforma a la salud?

“Ni siquiera sabemos si es que está desfinanciado, es que no hay un estimativo. Por ejemplo, en algunos casos lo hay, y no es barato, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. La reestructuración de la Adres cuesta entre 1 billón a 3 billones; la implementación y funcionamiento de los Centros de Atención Primaria costaría 24 billones, según la misma ley.

Pero luego hay una enorme cantidad de actividades donde no hay información, en la ley y en la exposición de motivos no sabemos un estimativo de los costos, entonces lo que queremos es que el ministro Ocampo examine esto, que esto se valore seriamente y que no vayamos a cometer el error de aprobar una ley que se convierta en una frustración si desde el punto de vista fiscal es inviable”, puntualizó.

Finalmente, reflexionó que en la reforma a la salud “hay una fronda burocrática, una serie de nuevas instituciones, de mecanismos, de programas. Yo creo que eso hay que aligerarlo. Lo que queremos en el Congreso, o por lo menos en mi caso, es mirar esto bien, si una cosa juega en contra, pero sí, por ejemplo, esa maraña burocrática yo creo que hay que peluquearla”.

Publicidad

Su pedido al ministro Ocampo es que “que examine esto. Primero, que valoren los técnicos aquello donde no hay ni siquiera una cifra, que el paquete que salga de ese análisis el ministro se comprometa con los colombianos y nos diga, en función de la realidad fiscal y de la regla fiscal, si hay plata o no hay plata. Y si no hay, entonces lo que hay es que modelar de una manera distinta este proyecto que, como ya lo dijimos, tiene, en mi opinión, un exceso de burocracia”.