Hundimiento de proyecto de marihuana recreativa es “gravísimo”, dice Pacto Histórico

El Congreso de la República, en medio de un intenso debate en la plenaria del Senado, hundió nuevamente el proyecto de ley que, según los críticos, buscaba legalizar el consumo de la marihuana. La bancada de gobierno dijo que este fue un gravísimo error.



Lo llamativo del debate es que el Partido Liberal, que hace parte de la bancada de gobierno, impulsó la proposición de archivo, aunque fue también el que presentó la iniciativa por medio de un sector representado por el congresista Juan Carlos Lozada.

“A mí no me dejaron hacer la audiencia, a mí no me dejaron hoy dar los argumentos para archivar el cannabis y, sin embargo, se archivó. Aquí hay una plenaria, aquí hay una mayoría que lucha por reconstruir”, señaló molesta la senadora Karina Espinosa.

Por su parte, el representante Juan Carlos Lozada dijo que “me queda el verdadero y gran dolor de que este proyecto se haya hundido con una proposición radicada por el Partido Liberal Colombiano, porque el Partido Liberal Colombiano en sus estatutos reza ser un partido progresista”.

Los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y de la U celebraron la decisión y aseguraron que lo hicieron en defensa de la niñez.



“No se puede pretender decir que este Senado negó este proyecto que dizque porque está copado por el narcotráfico. No señores, quienes votamos negativo lo hicimos porque defendemos a nuestros hijos”, aseguró Juan Felipe Lemus, senador del partido de la U.

Por su parte, desde el Pacto Histórico defendieron el proyecto y aseguraron que lo volverán a presentar.

“Pero la decisión que se ha tomado aquí cuál es: entregarles, dejarles los parques a los jíbaros, dejar que los que los combos sigan controlando los territorios y que los jóvenes estén expuestos a la criminalidad, esa es la decisión que acaban de tomar”, rechazó la congresista María José Pizarro.

Con 46 votos a favor y 40 en contra, el Congreso volvió a decirle que no a este proyecto del Gobierno Petro sobre el cannabis recreativo.