Iglesia pide “no ser incendiarios” con reforma a la salud y que Gobierno dé a conocer el texto

En el segundo día de la asamblea general de obispos en Colombia, la Iglesia católica le hizo un llamado al Gobierno nacional, pues aún no se conoce el texto de la reforma a la salud que se presentará ante el Congreso, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos porque no se sabe si las EPS continuarán funcionando como hasta ahora.

Frente a esta polémica, monseñor Germán Medina, obispo auxiliar de Bogotá, manifestó que “hay una gran responsabilidad de todos, pero particularmente de quienes nos gobiernan por buscar las mejores maneras para buscar las reformas”.

Por eso instó a “que no sigan echándole leña al fuego, no nos podemos volver incendiarios”.

Asimismo, habló de “la importancia de conocer previamente las propuestas a cualquier resolución, conocerlas, discutirlas con serenidad. Del afán no queda sino el cansancio y el error”.

A la par de este llamado de la Iglesia católica, siete exministros de Salud, once exviceministros y un exmagistrado radicaron un derecho de petición ante la cartera que dirige Carolina Corcho. En este, pidieron que les respondan 15 preguntas sobre 5 ejes temáticos relacionados con la reforma a la salud.

Los exfuncionarios aclararon que no son oposición y reconocen que el actual sistema de salud tiene problemas, pero dicen que es urgente conocer el texto completo del proyecto para plantear un debate técnico.

Fernando Ruiz, que fue ministro de Salud en el gobierno de Iván Duque, expresó sus reparos frente a la reforma a la salud.

“Primero, hay una línea roja. Los derechos constitucionales consagrados en la Constitución nacional y en la ley estatutaria de salud se deben respetar, no tiene sentido limitar lo que se ha ganado hasta la actualidad en términos de bienestar para la población; segundo, la reforma debe ser participativa, todos deben participar y tener la misma oportunidad de conocer y debatir; tercero, debe haber una transición clara; cuarto, se debe garantizar la sostenibilidad del sistema, y, por último, mientras se hace la reforma se debe asegurar que el sistema siga funcionando y siga protegiendo a la gente”, dijo.

Por su parte, el exviceministro Eduardo Alvarado afirmó que los colombianos “estamos preocupados por conocer la información sobre sostenibilidad de las propuestas que se hagan para la reforma: cuánto va a costar, de dónde van a salir los recursos que garantizan la sostenibilidad futura de esa reforma, pero no solamente estamos preocupados por ese futuro, lejano si se quiere, sino por el futuro inmediato que tiene que ver con la transición”.

La también exviceministra María Andrea Godoy invitó al Gobierno, “en la medida que dice tener toda una claridad", a "que haga pública esa claridad para que baje la incertidumbre y para que sepamos hacia dónde vamos todos y con eso podamos crear un mejor ambiente”.

“Y no solamente lo digo a partir de los actores que tienen estos temas de manejo y de la parte financiera, sino de los mismos usuarios; los usuarios no podemos seguir, la población no puede seguir con la incertidumbre de ‘voy a tener en el corto plazo servicios o no’”, agregó.

