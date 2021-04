¿Impidió Angelino Garzón que ELN firmara acuerdo de paz con el Gobierno Santos?

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos manifestó en días pasados que “estuvimos a punto de firmar un cese al fuego con el ELN” . Sin embargo, afirmó que un vocero del actual gobierno sugirió a esa guerrilla hacer el acuerdo con el presidente Duque.

Aunque el nobel de Paz no entregó detalles de la identidad del funcionario, quien se animó a soltar un nombre al ruedo fue el senador Roy Barreras. Según este, fue el exvicepresidente Angelino Garzón, actual embajador de Colombia en Costa Rica, quien impidió dicho paso en la construcción de un diálogo.

Garzón habló con Noticias Caracol sobre las acusaciones.

¿Tuvo algún contacto con guerrilleros del ELN cuando entra el Gobierno Duque a ejercer el control?

Angelino Garzón: “no señor, porque cualquier persona en Colombia para entrevistarse con voceros de grupos armados ilegales requieren de la autorización del presidente de Colombia y no olvide que hasta julio del año 2018 yo era el vicepresidente de Colombia, pero el presidente Juan Manuel Santos tenía sus voceros oficiales en La Habana, Cuba, y por lo tanto son los voceros del expresidente Santos en ese país los que tienen que responder por los aciertos y desaciertos que se cometieron en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

Yo me reuní, no en un hotel en Cali, sino en mi apartamento en Cali con el señor Juan Carlos Cuéllar, que era un gestor de paz, nombrado por el propio presidente Juan Manuel Santos, en julio del año 2017 y obviamente que yo le manifesté a Juan Carlos Cuéllar que sería importante, en mi opinión, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional hiciera gestos unilaterales de paz hacia el nuevo presidente de Colombia que sería Iván Duque a partir del 7 de agosto de 2018, que estoy seguro que el presidente Duque vería positivo que el Ejército de Liberación Nacional, de manera unilateral, tomara la decisión de poner en libertad a las personas secuestradas, cesar la práctica del secuestro y todas las acciones violentas en Colombia y que, por lo tanto, yo sería el primero en decirle al señor presidente Iván Duque que hubiera una correspondencia positiva del gobierno de Iván Duque si el ELN enviaba esos gestos de paz, cosa que no hizo.

Publicidad

Lo que hubo luego fueron acciones violentas, entre ellas, el atentado terrorista del carro bomba en la escuela de cadetes General Santander en Bogotá, donde murieron 22 estudiantes que aspiraban ser oficiales de la Policía colombiana".

¿Lo que quiere decir es que usted no sugirió al ELN firmar la paz con el Gobierno Duque en lugar de hacerlo son Santos?

A.G.: “Es que yo creo que para tomar decisiones de cese al fuego, de liberar secuestrados, de poner fin a la práctica del secuestro, de las minas antipersona y demás acciones violentas ningún grupo armado ilegal necesita de acuerdos bilaterales. Lo que necesita son tomar decisiones unilaterales y téngalo por seguro que yo sería la primera persona en señalar que eso es positivo y que, por lo tanto, debe haber una reciprocidad de diálogo con ese grupo armado ilegal, pero eso no ha pasado en esta ocasión. Creo que estamos en mora, de pronto hay que someterlo a una consulta ciudadana para que sea la población la que diga públicamente si está de acuerdo en pedir gestos de paz y de no violencia a los grupos armados ilegales de manera unilateral o tenemos que seguir esperando indefinidamente que se hagan de manera bilateral.

Así las cosas, ¿desmiente la versión de Roy Barreras?

Publicidad

A.G.: Eso es una mentira vendida como verdad que me recuerda lo que decía constantemente el ministro del fascismo alemán Joseph Goebbels: ‘mentid y calumniad que de la mentira y la calumnia algo queda’.