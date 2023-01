Imprecisiones en un trino del presidente Gustavo Petro causó revuelo entre profesionales de la salud

Imprecisiones en un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, alborotó a médicos, epidemiólogos y salubristas en el país.

El mandatario de los colombianos calificó como uno de sus mejores éxitos haber reducido, en cuatro meses, con un plan de choque, la mortalidad materna.

Las respuestas no se hicieron esperar. El exministro de Salud Fernando Ruiz respondió que el título de la gráfica no corresponde a las cifras presentadas y que, además, en la interpretación no se tiene en cuenta el impacto de la pandemia del COVID-19.

Precisamente, otros destacaron que no hay logro, sino que se regresó a cifras prepandemia e incluso que con esos datos no se puede llegar a la conclusión de que la mortalidad es inéditamente baja y tampoco que sea resultado de acciones entre agosto y diciembre.

Reforma a la salud

Quedan prácticamente siete días para que la ministra Carolina Corcho presente en las sesiones extraordinarias del Congreso el texto del proyecto de reforma a la salud, pero antes busca reunir apoyos dentro y fuera del gabinete presidencial para que su propuesta llegue tal cual la redactó.

Dentro de los pilares que tienen respaldo del presidente Gustavo Petro se propone un sistema de salud público y descentralizado.

"En nuestro sistema actual, las poblaciones o las personas están separadas por aseguradores -Sura, Nueva EPS, Salud Total- y esos aseguradores, que la mayoría son agentes privados, algunos con fines de lucro y otros sin fines de lucro, pero privados, son los que manejan los recursos que se recaudan de los impuestos que todos pagamos y que se dedican a salud. La propuesta del Gobierno lo que pretende es eliminar esos aseguradores”, indicó Ramón Abel Castaño, médico experto en políticas públicas en salud.

En la propuesta se contemplan además puntos tratados en el cónclave de ministros del fin de semana, pero que preocupan a varios de ellos. Por ejemplo, el manejo de los recursos, que quedarían en manos del sector público, a través de la ADRES y de los fondos regionales.

“Preocupa que en la actualidad quienes hacen la gestión de riesgo y ordenan el gasto son los aseguradores. Los aseguradores le dicen al fondo del sistema de salud, que se llama ADRES, cuánto girar, pero esta organización no tiene la capacidad de hacer la evaluación antes y después del cobro”, señaló Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins.

La propuesta del Gobierno busca poner la atención primaria en el eslabón principal, a través de centros de atención ubicados en las localidades de residencia de cada paciente que trabajarán en la recepción inmediata y posterior traslado a clínicas y hospitales.