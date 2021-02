Increíble: pasó 6 años en prisión luego de que lo confundieran con paramilitar que cometió masacre

Luis Vertel Urango es un campesino del sur de Córdoba . Su historia es increíble pues paso seis años en prisión luego de que las autoridades lo hallaran culpable de una masacre en la que jamás participó. Después de varias noches en vela al interior de una celda, hoy celebra que se hizo justicia.

A Vertel Urango lo sentenciaron a 40 años de prisión por el presunto asesinato de 8 miembros de una familia y todo ocurrió porque él tiene el mismo nombre de un paramilitar que sí participó en ese crimen.

Según testigos, en aquella masacre también estuvieron involucrados Salvatore Mancuso , Carlos Castaño y Fidel Castaño Gil.

“Me siento contento y alegre de regresar a mi casa con vida y salud. Fue muy duro para mí, yo creo en la justicia. El criminal se llama Luis Felipe Bertel Gonzaga alias ‘El Compa’ y mi nombre es Felipe Vertel Durango, ese Vertel es con V el de él es con B. Mire cómo son las cosas. ¡Que error tan grande de la injusticia!”, aseguró el hombre que recuperó su libertad.

Tras 20 años de la masacre, él fue capturado para cumplir una condena de 40 años de cárcel.

“Decían: ‘cayó el hombre de Carlos Castaño’ y yo lloraba. Preguntaba por qué la ley hacía eso conmigo, por qué me rebajan de esa forma. Yo no soy un delincuente ni he participado en crímenes”, contó el afectado.

Publicidad

Pero la injusticia no podía durar para siempre y fue Jesús Ignacio Roldán Pérez alias ‘Monoleche’ quien dijo a la justicia que estaban confundiendo a Vertel.

“Ese señor me hizo llorar, cuando me vio me dijo ‘oiga, usted no es nada, a usted lo están confundiendo con una persona que es más vieja que usted, más alta, más narizón, pelo crespo y tiene dientes de oro”, narró Luis Vertel Urango.

Estando en prisión, le dieron una de las noticias más tristes de su vida: el fallecimiento de su madre.

“Me llaman y me dicen ‘se te murió tu mamá’, fue una cosa tremenda para mí”, expresó Vertel.

Su caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que evidenció el error en la identificación y ordenó su inmediata liberación.

“Cuando mi familia supo que me dieron la libertad sintieron algo increíble, mi familia estaba feliz. Me sentí libre”, concluyó Vertel.

Publicidad

Luis Vertel Urango pasó, por error, 6 años en prisión. Hoy, tras recobrar lo más preciado, su libertad, se enorgullece más que nunca de ser un campesino. Él solo pide que limpien su nombre, pues el daño ya está hecho.