Indagación preliminar al senador Eduardo Pulgar por presunto soborno

Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del senador Eduardo Pulgar Daza por presunto soborno a un juez en Atlántico. Esta denuncia puede afectar el cargo directivo que pretendía en la próxima legislatura del Congreso.

El presunto soborno se habría ofrecido para que beneficiara en un proceso judicial a Luis Fernando Acosta Osío, uno de sus patrocinadores políticos.

El periodista Daniel Coronell reveló cómo habría sido el ofrecimiento.

“Sí, los manes son juiciosos. Si yo le digo: ‘Ey, doc, esta vaina vale 200 barras, él me dice: ¿a qué horas y dónde? Así, pa’ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio. Yo creo, no sé, si ustedes quieren hablar solos”, dice un audio.

En la grabación, Pulgar aseguraría que sus padrinos políticos están preocupados. Incluso, habla de la relación que tienen.

“Esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando llega la campaña me tiran un billetico”, se escucha en la grabación.

El ofrecimiento habría sido hecho en 2017 y lo grabó el juez Andrés Rodríguez, a quien presuntamente intentaron sobornar.

Según la información revelada por Coronell, el togado rechazó el ofrecimiento.

“A ver, senador. Yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald (se referiría al mandatario de Usiacurí). Pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no”, dice una voz que correspondería al juez Andrés Rodríguez.

Noticias Caracol contactó al senador Pulgar, a quien también su partido le inició una investigación disciplinaria, para conocer su versión. Sin embargo, no fue posible acceder a una respuesta.