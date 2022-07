Íngrid Betancourt ante expulsión de De la Calle y Carvalho: “Se toman atribuciones sin consultar”

Peleados y distanciados, en estos términos se firmó el divorcio político de Íngrid Betancourt con Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, quienes fueron expulsados del Partido Verde Oxígeno porque, a juicio de las directivas de la colectividad, intentaron usurpar sus símbolos y vocería para declararse independientes frente al nuevo gobierno.

"Entonces, ellos se toman unas atribuciones sin consultar con nadie, simplemente diciendo ‘nosotros somos representantes y el partido se tiene que someter a lo que digamos’. Eso no es así", aseguró Íngrid Betancourt, quien es la presidenta de Verde Oxígeno.

Publicidad

Pero la posición de los congresistas es distinta. Daniel Carvalho señaló en redes que les querían imponer decisiones, mientras Humberto de la Calle trinó que su único compromiso es con los electores y, como punto final, exclamó que “¡viva la libertad!”.

" Me siento liberado , yo no quiero un partido donde haya cargos vitalicios, haya una estructura autocrática, esa no es mi idea de democracia", apuntó.

La repartición de bienes en esta separación deja a Íngrid Betancourt con el partido, pero sin voz y representación en el Congreso de la República.

Le puede interesar: Guardia indígena fue sacado a la fuerza de un establecimiento y asesinado a tiros

"Y la gente prefirió quedarse sin representación en el Congreso con tal de no tenerlos saboteando el partido", sostuvo la dirigente de Verde Oxígeno.

Publicidad

"Estaremos firmes. La presencia en el Congreso no se ve alterada. Legalmente, seguiremos el doctor Carvalho y yo (como) congresistas de la República, comprometidos con nuestros electores", indicó, por su parte, Humberto de la Calle.

Cabe recordar que recientemente los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras fueron expulsados del Partido de la U y pudieron continuar con sus sillas en el capitolio.