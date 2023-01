Inició discusión sobre futuro de la aspersión aérea con glifosato: ¿cómo están las cargas?

Ocho magistrados de la Corte Constitucional se encargarán de decidir sobre este álgido tema. Noticias Caracol conoció que las opiniones están dividas.

El alto tribunal exige, entre otros puntos, que exista un dictamen que evidencie que no es lesivo para la salud y el medio ambiente.

Y es que la ponencia en estudio, del magistrado Alberto Rojas Ríos, niega cualquier flexibilización de la medida pues evidencia que no se ha cumplido con las comunidades en lo relacionado a las consultas, la asistencia y los estudios científicos, como lo manifestaron líderes comunitarios consultados por la Corte Constitucional.

Asimismo, analizarán la declaración del expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que “sería un error retomar la aspersión con glifosato”.

Aunque la sala plana aceptó un impedimento expresado por la magistrada Cristina Pardo, rechazó los presentados por Alejandro Linares y Diana Fajardo, quienes dijeron que sostuvieron un almuerzo con Santos.

