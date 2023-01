"Instamos al gobierno a que deje de incitar a la violencia contra desmovilizados de las FARC”: ONU

Pidió, además, que se respeten las garantías del proceso de paz. Casa de Nariño respondió, calificando el pronunciamiento de infundado e irresponsable.

A raíz del asesinato del exguerrillero Dimar Torres, a manos de un militar, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU hizo un duro llamado al gobierno del presidente Iván Duque.

"Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia", dijeron.

Los expertos pidieron a las autoridades colombianas para que protejan no solo a los excombatientes reincorporados de las FARC, sino a sus familiares, y para que investiguen y sancionen “imparcialmente” estos hechos.

"Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad", recalcaron.

Advirtieron, así mismo, que ignorar las garantías prometidas a los integrantes de las FARC aumenta la posibilidad de que abandonen el proceso de paz y se unan a grupos disidentes o retomen las armas “para protegerse a sí mismos”.

"Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida", resaltaron.

Y añadieron: "el aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz".

Con la misma dureza de este comunicado, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, respondió a la ONU.

“Es una manifestación absolutamente infundada y además irresponsable. Es infundada porque ellos no han tomado las medidas necesarias para poder hacer una verificación de los hechos”, sostuvo el funcionario.