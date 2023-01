Intentaron envenenar a Monsalve, testigo estrella en caso Uribe, según preso de La Picota

Eduardo Pardo Hasche, vecino de celda del exparamilitar, además describe en una carta la intención de este de retractarse.

En la misiva de seis hojas, el remitente se refiere a las promesas que le habrían hecho a Monsalve para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe en un principio.

El documento hace parte de las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia. También cuenta con un gran número de grabaciones, como la de Deyanira Gómez, esposa de Monsalve, quien grabó una conversación con el abogado Diego Javier Cadena.

En esta, el jurista decía que Uribe le pidió hablar con el exparamilitar para “que diga la verdad y nada más que la verdad. Me dijo, ‘tenga mucho cuidado porque cualquier cosa la Corte lo malinterpreta como manipulación de testigos’. Yo le dije, ‘presidente, yo a él no le he prometido absolutamente nada’”.

Monsalve solicitó hace más de tres meses acogerse a la Justicia Especial para la Paz. De avalarse su petición, el testigo estrella en el caso contra el senador más votado en la historia de Colombia podría obtener beneficios de reducción de pena o libertad anticipada.

Implicados en el proceso contra Álvaro Uribe

Aparecen varios personajes que han tenido una larga trayectoria en el crimen o sobre los que pesan graves acusaciones por sus presuntos nexos con grupos ilegales. Ellos son:

Juan Guillermo Monsalve: confeso paramilitar del bloque Metro y principal testigo sobre el supuesto auspicio del senador Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez a grupos de autodefensa. Está condenado a 35 años de cárcel.

Hilda Niño Farfán: la exfiscal fue capturada porque, al parecer, intentó beneficiar a dos paramilitares del bloque Vencedores de Arauca a cambio de $400 millones. Hoy se indaga si intentó favorecer al hermano del expresidente.

Enrique Pardo Hasche: tiene una sentencia de 29 años de cárcel por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana Arango, que falleció en cautiverio. Se dice que era el intermediario para presionar a Monsalve para que se retractara de su testimonio contra Uribe.

Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra: fue uno de los narcotraficantes que en 2004 logró colarse al proceso de paz con los paramilitares. El 13 de mayo de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos junto con otros 14 jefes de las autodefensas. Ya recuperó su libertad y hoy se pasea tranquilo en ese país, aunque no ha saldado en Colombia sus deudas con la justicia. Al parecer buscaron su testimonio para favorecer al expresidente.

Mayor (r) Juan Carlos Meneses: fue condenado a 27 años de prisión por el crimen del conductor de bus Camilo Barrientos, ocurrido en Yarumal, Antioquia, en 1994. Confesó que apoyó al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operó en esa región del país y es uno de los principales testigos contra Santiago Uribe Vélez.

Pablo Hernán Sierra: exjefe del frente Cacique Pipintá de las autodefensas. Tiene más de 39 condenas por delitos de homicidio, desaparición, tráfico de armas y desplazamiento forzado. Ha sido testigo contra el expresidente Uribe y su círculo familiar.