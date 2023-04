Interceptaciones a Diego Cadena y Álvaro Uribe fueron legales, según Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá decretó que las interceptaciones telefónicas de las conversaciones entre el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe fueron legales.

La decisión se da luego que la defensa de Diego Cadena solicitara que se declararan ilegales esas interceptaciones, pues consideraba que las conversaciones fueron entre abogado y cliente.

Sin embargo, para el tribunal, el objetivo no eran las conversaciones de Diego Cadena con su defendido, sino que, por el contrario, fueron interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe en las que salió a relucir el nombre del abogado.

Publicidad

Álvaro Uribe reitera que es inocente en audiencia

En marzo pasado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compareció nuevamente ante un juez y esta vez fue en medio de una audiencia en la que la Fiscalía pidió la preclusión de su caso por supuesto soborno de testigos.

Reiteró que no ha cometido ningún delito y que no hay ninguna prueba que lo vincule a los presuntos sobornos a testigos.

Publicidad

“Debo decir que no busqué nada distinto a corroborar informaciones que afectaban mi honor, mi libertad, mi familia, mis amigos, mi honra, a mis compatriotas que han confiado en mí. Pretendía defenderme, no desacreditar al doctor Iván Cepeda. Me he basado en lo que en dos ocasiones ha dicho la Fiscalía y, por supuesto, para poder decir lo contrario en todo lo que han expresado los abogados que me acusan, que en mi concepto no tienen relación con la verdad”, expresó el expresidente.

Y añadió: “En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de algunos de los testigos, no hay una sola prueba. No hay nada de donde se pueda inferir que yo ofrecí beneficios”.

También indicó que no le pidió a Diego Cadena, su abogado para la época de los hechos, que sobornara a testigos para que cambiaran su versión en la Corte Suprema de Justicia.

Álvaro Uribe también manifestó durante la audiencia que nunca le pidió al exjefe paramilitar Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, que hablará a favor de él. Expresó que no los conoce y que incluso en su gobierno fue quien lo extraditó a los Estados Unidos.

Publicidad

La investigación contra Álvaro Uribe por soborno a testigos

Álvaro Uribe fue señalado de soborno a testigos en un proceso penal abierto en su contra por presunto fraude procesal.

El caso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por un supuesto complot, con falsos testigos, para involucrarlo con grupos paramilitares.

Tras la investigación del alto tribunal, fueron Uribe y su abogado quienes terminaron siendo acusados de ofrecer beneficios a testigos a cambio de modificar su declaración.

Publicidad

La Corte Suprema de Justicia lo citó para que respondiera por estos delitos y, en agosto de 2020, ordenó la detención del expresidente colombiano en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos.

Luego, el expresidente renunció a su cargo como senador en el Congreso y su caso pasó a la justicia ordinaria, que actualmente lo procesa. Uribe recobró la libertad en octubre del mismo 2020.