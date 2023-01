Interceptaciones hechas por error sí serán tenidas en cuenta en proceso contra expresidente Uribe

Corte Suprema de Justica afina detalles para fijar fecha de indagatoria del senador, dentro del proceso por falsos testigos.

Y es que ese alto tribunal señaló que sí tendrá en cuenta para la investigación las intercepciones y escuchas recaudadas por el CTI, que llegan a más de dos mil horas de grabación.

Esta será la base de la indagatoria ordenada al expresidente desde el 24 de julio del 2018 por delitos de soborno y fraude procesal.

Una investigación que se desprendió del archivo de otra que adelantaba la Corte Suprema contra el congresista Iván Cepeda, a quien Álvaro Uribe denunció por visitar las cárceles del país en busca de testimonios de exparamilitares, supuestamente para incriminarlo.

Parte del material probatorio que en las últimas horas fue aprobado por este tribunal son interceptaciones que habrían sido hechas por error, pues se suponía que se estaba escuchando al congresista Nilton Córdoba, pero realmente era a Álvaro Uribe. Para la corte no es inválida esta prueba.



En una entrevista con Noticias Caracol, en octubre de 2018, José Luis Barceló, entonces presidente de la Corte Suprema, explicó con un ejemplo por qué era válida esta prueba.

“Se termina ordenando la interceptación telefónica de A, pero resulta que ese teléfono no era de A, sino de B. Y resulta que B está diciendo que va a matar a C, esa información tiene un valor o puede tener un valor”, dijo.

El proceso pasó a la magistrada Cristina Lombana porque entró en vigencia la doble instancia. No obstante, ella fue recusada y ahora lo tiene el magistrado César Reyes, que lleva dos meses leyéndolo y quien está a punto de fijar la fecha de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe.

