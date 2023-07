Irene Vélez, ministra de Minas, renunciaría tras escándalo por presunto tráfico de influencias

Sería inminente la renuncia de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. La funcionaria abandonaría el cargo horas después de que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría anunciaran una investigación en su contra porque presuntamente presionó a un funcionario de Migración Colombia para lograr la salida del país de su hijo menor de edad, cuando al parecer no tenía el permiso que exige la ley.



Los investigadores buscan establecer si la ministra incurrió en tráfico de influencias. Así mismo, indagan si ejerció alguna presión indebida contra el funcionario de Migración Colombia que habría facilitado la salida del menor.

“Es una señal importante para reiterar que todos los funcionarios públicos y aún más quienes ejercen altos cargos de gobierno no están por encima de la ley y deben respetar los procedimientos legales establecidos. A la indagación se une la actuación disciplinaria que también corresponde a Migración Colombia y que deberá avanzar en paralelo con la Procuraduría”, consideró Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Irene Vélez se encontraba fuera del país. Sin embargo, este martes 18 de julio viajó de regreso a Colombia intempestivamente, al parecer, para presentar su renuncia.

La ministra también ha sido centro de una polémica luego de que se conociera que al holandés Sjoerd van Grootheest, su esposo, lo contrataron en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, para ayudar con la estrategia de comunicaciones.



El contrato es por un año, tiene una remuneración mensual de $10.730.000 y fue adjudicado por el fondo Colombia en Paz, que es la entidad encargada de administrar los recursos para la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

Publicidad

Camilo Cetina, director de dicho fondo, dejó en claro que al momento de la contratación no tenía conocimiento de que el ahora funcionario era esposo de Irene Vélez. Pese a esto, recalcó que para este caso en particular “choque de intereses no existe”.

“Tampoco existían inhabilidades, tampoco existían incompatibilidades. El señor no tiene ningún impedimento para poder suscribir un contrato con nosotros y en general con el Estado”, subrayó.