Isabel Cristina Zuleta niega haber cambiado de opinión frente a reducción de salario a congresistas

Hay polémica por las declaraciones que dio Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, en la sesión de plenaria donde se discute un proyecto de ley que tiene como propósito bajar el sueldo a los congresistas. Aunque con sus palabras dio a entender que estaba en desacuerdo con la iniciativa, en Noticias Caracol expresó que sí está "de acuerdo con esa reducción”.



Durante la plenaria, la legisladora sostuvo:

“Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga, ‘uy, ese futbolista gana mucho’. ¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? ¿Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza? Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación, yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República, que tengo la obligación y la responsabilidad de responder por mi voto”.

Sus palabras contradijeron un trino que la misma Isabel Cristina Zuleta escribió en julio de 2021 que dice lo siguiente: “Si un salario es para vivir con dignidad son completamente absurdas estas cifras mientras otros no tienen nada. Desconozco la labor legislativa, pero no podría de ninguna manera servir para acumular riqueza personal”.

Al ser cuestionada por este mensaje, la senadora indicó que “no he cambiado de opinión, ratifico mi trino, yo creo que los salarios no son para la acumulación de la riqueza. Este debate es muy importante para el país, sobre todo porque es un debate estructural sobre la inequidad social en los salarios que perciben los colombianos y colombianas. Realmente, lo que usted acaba de poner en las redes lo sostengo, sostengo que no es para una acumulación de riqueza, pero además sostengo que desconocía la labor del Congreso”.

Y defendió lo manifestado el miércoles 16 de agosto, aseverando que lo que propuso fue “que el señor Jota Pe no le mienta al país, no le mienta con un proyecto mentiroso como el que se está llevando a cabo. Mi iniciativa y la propuesta que hicieron muchos de los congresistas es que se le diga la verdad al país, y es que para poder reducir el salario de los congresistas se necesita un proyecto de acto legislativo, no una ley ordinaria, porque necesitamos cambiar la Constitución. Y yo estoy de acuerdo con esa reducción”.

Publicidad

No obstante, manifestó que como congresistas “tenemos una responsabilidad de decirle al país que nosotros hacemos una labor de suma importancia y por supuesto que no me avergüenzo de llamar al país a que reconozcan la responsabilidad que tenemos”.

Por otro lado, fue enfática en decir que “no es cierto que recibimos un salario de 43 millones, y eso también se debatió el día de ayer. Nosotros percibimos un salario de 21 millones de pesos y hay una discusión precisamente porque la reforma tributaria afectó el salario de los congresistas”.

Isabel Cristina Zuleta reiteró que se puede querer bajarles el sueldo a los congresistas, “pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con rigor, y no queremos entonces que después el país nos diga que le mentimos porque se tramitó una ley, votamos positivo, como yo lo hice ayer, porque yo estoy de acuerdo con esta iniciativa. Lo único que estoy exigiendo es rigor en relación a las condiciones que nos pone un proyecto de acto legislativo y eso es el cambio de la Constitución”.

Publicidad

“Lo que estoy diciendo es que hay que reconocer la labor del Congreso, hay que reconocer el esfuerzo que hacemos, hay que reconocer quienes sí trabajamos”, remarcó la senadora, quien además manifestó que su salario “está hipotecado para hacer campaña, yo salgo a hacer campaña, no solo por el Pacto Histórico, sino ahorita en las campañas locales, lo hago de mi salario, y como ha habido un debate nacional sobre de dónde sale el dinero para hacer campaña, yo también lo quiero poner en este debate hoy sobre la reducción del salario, y lo he dicho a todos los ciudadanos porque considero que es la manera más transparente de hacerlo”.