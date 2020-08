Iván Cepeda anuncia acciones legales contra Duque por pronunciamientos en el caso Uribe

El senador Iván Cepeda anunció que tomará acciones legales contra el presidente Iván Duque por los constantes pronunciamientos sobre la detención domiciliaria ordenada por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El primero de ellos, en una declaración oficial desde la Casa de Nariño: “Espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano integro ejerza, a plenitud, su defensa en libertad”.

Uno más, desde la Escuela Militar: “Elevamos nuestra voz para que se mantenga siempre el espíritu de saber distinguir y reconocer a quien le sirve a la Constitución frente a quien intenta mancillarla”.

Y en entrevista con Noticias Caracol: “Una de las tareas que tengo como presidente es defender la constitución y la ley (…) yo parto de la base de lo que son los derechos procesales (…) Se toma una medida que le limita su libertad bajo la idea de que pueda interferir con la justicia. Eso es una presunción de que esa persona estaría intentando violar la ley”.

El senador Iván Cepeda anunció que, a raíz de esto, estudia acciones legales con el objetivo de garantizar el respeto por los poderes públicos.

Para algunos juristas, el presidente Duque no habría incurrido en ninguna falta. Así lo aseguró el abogado penal Nicolas Alviar: “Realmente esta actitud no se enmarca dentro de ninguno de los articulados del Código Penal de Colombia”.

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que “lo que no se puede hacer, en materia de decisiones judiciales, es desacatar, no obedecer o invitar a que no se obedezca porque la decisión es obligatoria”.

Desde el Centro Democrático también se pronunciaron.

“El senador Cepeda está claramente envalentonado. Cree poder conseguir un sector de la justicia para poder conseguir sus intereses políticos”; afirmó el congresista Santiago Valencia.

Iván Cepeda estudia si se recurrirá a la Comisión de Acusación o a instancia internacionales.