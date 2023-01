Iván Cepeda anunció acciones legales contra lo que llamó “campaña sucia del uribismo”

El senador respondió a las declaraciones del expresidente Uribe y desestimó sus argumentos y los del senador Álvaro Hernán Prada.

Cepeda anunció hoy acciones legales contra lo que llamó "campaña sucia" que a su juicio es "orquestada por el uribismo" contra él y contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investiga al expresidente Álvaro Uribe.

Por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal en un caso de falsos testigos que lo enfrenta con Cepeda, la Corte Suprema llamó a indagatoria a Uribe, quien ante esa citación judicial renunció la semana pasada a su escaño como senador. Sin embargo, no la ha hecho efectiva.

Cepeda aseguró en una rueda de prensa en Bogotá que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que emprenderá "acciones penales lo más pronto posible" contra Gustavo Rugeles y Fernando Londoño, quienes difundieron en sus programas periodísticos un supuesto soborno suyo y de altos cargos del Gobierno a magistrados de la CSJ para perjudicar a Uribe.

El senador del Polo también aseguró que investigarán "cuál es el papel del expresidente Uribe" en esta "campaña", ya que, según explicó, el exmandatario retuiteó la información sobre el supuesto soborno.

Además, afirmó que en una conversación con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, éste le confirmó que no existe ningún informe de inteligencia, supuesta fuente de Rugeles y Londoño, que hable de ese soborno.

Uribe anunció ayer su recusación a uno de los magistrados de la Corte Suprema que le citó por considerar que sus acciones son sesgadas y también comunicó su intención de acudir a la CIDH.

Por ello, los magistrados suspendieron temporalmente este proceso hasta que se resuelva la recusación.

Vea más: Álvaro Uribe recusa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo investigan "Rechazamos con mi defensa y mi entorno político ese procedimiento que desdice de cualquier respeto del Estado de derecho y respeto a la Constitución y a las instituciones", subrayó Cepeda.

Cepeda agregó que acudirá a la CIDH "para pedir garantías de independencia y protección para lo magistrados de la Corte Suprema y pedir medidas de protección para nosotros mismos".

También anunció que solicitarán "que el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados practique una visita a Colombia para constatar todos estos hechos de persecución" que buscan "entorpecer esta investigación".

El proceso contra Uribe lo desencadenó la denuncia del mismo expresidente contra Cepeda en 2012 por un presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a paramilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra.

Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en Antioquia (noroeste).

Sin embargo, la Corte Suprema declaró inocente a Cepeda e inició la investigación al expresidente precisamente por manipular a testigos que lo relacionan con el paramilitarismo.

"Habría que decirle a Uribe que fue él quien recurrió a la Corte para instaurar la acción en mi contra y entonces le parecían bien los magistrados, pero cuando los magistrados empezaron a hacer una investigación rigurosa (...) entonces empieza una campaña sucia", denunció Cepeda.

Finalmente Cepeda hizo un llamado al presidente electo, Iván Duque, quien asumirá el próximo 7 de agosto, para que respete "la Constitución y las instituciones, y la primera muestra de respeto a las instituciones es que no se permita que frente a los magistrados de la Corte Suprema se emprendan campañas tan sucias y denigrantes", afirmó.