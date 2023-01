Iván Cepeda explica por qué, teniendo derecho, no asistió a indagatoria de Álvaro Uribe

El senador, contraparte del proceso por supuesta manipulación de testigos, pidió no presionar a la Corte Suprema y mandó un mensaje al gobierno.

Cepeda fue tajante al decir: “No más campaña de desinformación, no más ataques a los magistrados, no más campañas de descrédito, no más estar intentando mostrar esto como una persecución política y mostrar al senador Uribe como un perseguido político”.

Publicidad

Asimismo, pidió al gobierno respeto por la independencia del poder judicial.

“Que no emitan mensajes que pueden ser interpretados por la ciudadanía como que el gobierno está tomando partido en un asunto que requiere la mayor responsabilidad, la mayor neutralidad por parte del poder ejecutivo, porque esa neutralidad es el respeto a la independencia y autonomía del poder judicial”, afirmó el senador del Polo Democrático.

Y es que Cepeda se abstuvo de estar sentado frente a frente, en la corte, con Álvaro Uribe y sus abogados.

Publicidad

“Debo dar ejemplo de no intentar ninguna clase de gesto o acción que puede ser interpretada como una presión. Precisamente, con mis abogados decidimos que, a pesar de tener derecho de estar allí, hemos renunciado a esa posibilidad”, precisó.

Finalmente, anunció que tampoco asistirá a la diligencia que, por el mismo caso, se realizará contra el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada.

Publicidad

Le puede interesar: