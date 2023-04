Iván Cepeda: fiscal Barbosa “perdió el camino de ser funcionario y tiene una agenda política”

El senador Iván Cepeda, uno de los artífices de la paz total, habló de la posición que ha tenido el fiscal general, Francisco Barbosa, frente a la ley de sometimiento a la justicia. Para el congresista, el jefe del ente judicial “perdió el camino de ser un funcionario del poder judicial independiente y se fue convirtiendo en una figura más política, que tiene una agenda política”.

Esta es la entrevista completa de María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol, con el senador Iván Cepeda.

¿Cuál es la lectura general de cómo avanza esto? La percepción es que no van a poder sacarlo adelante.

Iván Cepeda: Ninguna política de paz que se haya hecho en el país ha contado de entrada con el optimismo o una disposición absoluta de que se va a lograr incluso un acuerdo. Así ocurrió con el M-19 en su momento, también ocurrió con las FARC en el proceso que se llevó bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y no es sorprendente ahora, cuando el propósito no es solamente un proceso de paz sino adelantar varias acciones y procesos simultáneos. No nos sorprenden las dificultades.

Algo que genera preocupación es el deterioro de la seguridad del país, la aparición de nuevos grupos. ¿Por qué se agrava la situación?

Iván Cepeda: Yo diría que son múltiples los factores, usted ha tocado uno que es muy importante y es que en el momento en que había que hacer la intervención esencial en los territorios, es decir, apenas se firmó el acuerdo del 2016, la intervención no se hizo. No se hizo la presencia de la fuerza pública y mucho menos del Estado, como debía haberse hecho. Ahora estamos pagando los resultados de que esos territorios fueron invadidos de una manera muy rápida por una pluralidad de grupos. Un hecho que además se agrava con otras circunstancias, por ejemplo, ha cambiado la estructura y la forma de la economía internacional del narcotráfico, es una realidad también, y la situación social se ha deteriorado haciendo que en las ciudades aparezcan también nuevas formas de violencia urbana.

Hablemos de la parte política, ¿qué realmente se puede negociar con estos grupos?

Iván Cepeda: Hay una ruta clara con el ELN, que son seis puntos que están contenidos en una agenda que precisamente quienes estuvieron como usted en la mesa de conversaciones con el ELN en una primera etapa diseñaron y nosotros hemos preservado esos seis puntos. En algunos hay desarrollos y ahí hay una ruta clara, podemos discutir qué tan precisa es hoy y qué tan amplia, pero está, a mi modo de ver, diseñado un camino.

Con el estado mayor central comienza un proceso, no tenemos todavía esa misma claridad, pero se trata de un proceso que también tendrá un perfil de negociación política. Con los demás grupos hay una hoja de ruta que tiene que ver con un sometimiento a la justicia, y esperamos que el señor fiscal nos permita realizar una discusión y un trámite tranquilo en el Congreso para ver si podemos diseñar una ley que posibilite ese sometimiento.

El fiscal ha sido muy crítico con el proyecto de sometimiento y con frases muy contundentes alrededor del narcotráfico y ha dicho que se pretende legalizar el narcotráfico y aquí se negocia es con narcotraficantes para una especie de blanqueamiento de ese proceso. ¿Cómo lidiar institucionalmente con una postura como la del fiscal?

Iván Cepeda: Las críticas son bienvenidas, son legítimas y necesarias, pero lo que no es ni legítimo ni bienvenido son procedimientos que exceden las facultades del señor fiscal.

Decir que él entregó unas objeciones y que no quedaron reflejadas en la versión del proyecto de ley que se presentó ante el Congreso es una falsedad. Calumniar al presidente de la República y al gobierno en foros internacionales, diciendo que aquí lo que se está buscando es legalizar el narcotráfico, es una falsedad.

Una cosa es el diálogo y otra estos procedimientos que a mi modo de ver ya tienen que ver con un tipo de acciones que están por fuera de la ley y por eso lo he denunciado penalmente.

¿Esa denuncia penal hasta dónde puede llegar? ¿Por qué el fiscal ha tenido para ustedes esta actitud que según ustedes es denunciable?

Iván Cepeda: Yo creo que en un momento determinado él perdió el camino de ser un funcionario del poder judicial independiente y se fue convirtiendo en una figura más política, que tiene una agenda política, ese es el problema en este caso. Obviamente, cuando sus acciones como jefe de la investigación penal en Colombia están regidas por esos intereses, obviamente se desvirtúa su función y por eso creo que es conducente esta denuncia penal, que yo espero la instancia que debe llevarla a cabo, o por lo menos investigar, que es la comisión de investigación y acusación del Congreso, comiencen por fin a funcionar en este nuevo Congreso.

¿El sometimiento de todos los grupos qué sentido tiene? ¿Cuál es el incentivo de estos grupos para asumir un sometimiento?

Iván Cepeda: En primer lugar, se habla de un tratamiento socio-jurídico. Esa expresión que utiliza el alto comisionado, Danilo Rueda, da a entender que no basta con un sometimiento judicial, es necesario atender la situación de las poblaciones en los sitios donde estos grupos tienen un control territorial que es innegable; en segundo lugar, debe llamar la atención lo que han dicho organizaciones autorizadas como Indepaz, más de 20 grupos aspiran a entrar a la paz total, y la pregunta, que es plenamente válida, es: ¿por qué está ocurriendo eso? Y la respuesta es porque ha cambiado el comercio y la economía del narcotráfico. Debe llamarnos la atención que, en Catatumbo, en el sur del país, se dice que se ha paralizado el comercio y los grandes cargamentos de cocaína a los mercados internacionales. Eso quiere decir que estamos en un nuevo momento en el que es posible que las drogas sintéticas estén afectando el comercio tradicional del narcotráfico.

Cuando el presidente mismo pidió investigar a su hermano y a su hijo, surgieron muchas críticas alrededor del trabajo que hacía también el alto comisionado para la Paz. ¿Cómo siente que Danilo Rueda esté gestionando la paz total?

Iván Cepeda: Yo creo que lo hace bien, pero es necesario que muchas de las funciones que él tiene puedan ser distribuidas porque es un trabajo excesivo. En estos días precisamente se produjo una primera decisión que a mi modo de ver es benéfica en ese sentido, se restituye el cargo de alto comisionado o de alto consejero de la implementación del acuerdo de paz de 2016. Es una decisión correcta, porque precisamente comienza a marcar unas funciones que van a tener un deslinde de la responsabilidad general del alto comisionado y esto le va a permitir concentrarse en algunas de las tareas que son complejas, difíciles y tienen detractores y críticos, algunos bien intencionadamente, otros no tanto, están señalando problemas.

Salen comunicados de grupos diciendo ‘aquí nos prometieron unas cosas y nos van a incumplir’. Ese tipo de chantaje de grupos ilegales a un grupo de personas que en su momento se acercaron ¿cómo se va a dirimir? ¿Cree que va a afectar la credibilidad y la legitimidad del gobierno?

Iván Cepeda: Hay una política clara en esta materia, no hay tal confusión como algunos críticos señalan. El camino del sometimiento está plasmado en una ley que debe ser aprobada por el Congreso y el camino de la negociación política también está señalado como la invitación a un acuerdo nacional para resolver problemas que tienen que ver con la violencia en la política y la economía del país- Dicho eso, no es fácil ejecutar esa política, tendrá seguramente limitaciones, no se podrá hacerlo todo, pero vamos a adelantar hasta donde sea posible y necesario.

¿Es imposible tener en Colombia lo que se habló de la política de paz de Estado, que se puedan compartir los avances y los acumulados?

Iván Cepeda: Que haya paz entre quienes hacen la paz es fundamental para que esto avance y por supuesto es nuestra intención que sea así, como lo decía en el proceso con el ELN, para poner un ejemplo, hemos partido del principio de oro de construir sobre lo construido y así lo seguiremos haciendo.

¿El gobierno del presidente Gustavo Petro es consciente de los grandes retos de las relaciones con la fuerza pública para ejecutar esa política de seguridad que les dé a los ciudadanos la tranquilidad de que estamos en buenas manos?

Iván Cepeda: Sí lo está y creo que el ministro (Iván) Velásquez lo explicó de una forma absolutamente clara y detallada en un debate que hubo en el Congreso, un debate de control político, que tuvo lugar después de una moción de censura a la ministra de Minas. Es una política que está claramente detallada y será presentada ante el país como la política de seguridad humana que tiene a mi modo de ver realizaciones concretas y una relación con la oficialidad que es a mi modo de ver impecable.

¿Cómo mantener mayorías y generar realmente un impacto con estas reformas consensuadas entre comillas? ¿Está contento o está preocupado?

Iván Cepeda: Nosotros hemos venido adelantando nuestra agenda, nadie esperaba que fuera a desarrollarse de manera totalmente pacífica y plácida, queremos unas reformas que son ambiciosas, que tienen por propósito unos cambios profundos en el Estado y también en sectores muy estratégicos de la vida social y económica y estamos dispuestos a lidiar con lo que eso significa, y es un debate democrático en el cual hay perfectamente la posibilidad de disensos, incluso de contradicciones profundas, pero a mi modo de ver es importante que el gobierno haya mantenido y siga manteniendo su coherencia con esas reformas, creo que lo está logrando.