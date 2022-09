Iván Cepeda sobre primer mes del gobierno Petro: “Hay cosas meritorias y también errores”

El senador Iván Cepeda estuvo en Noticias Caracol hablando del proceso de paz total, impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, de quiénes estarían incluidos y del legítimo uso de la fuerza frente a hechos de violencia. Y se refirió a la derrota sufrida por el presidente Gabriel Boric en el plebiscito de Chile.

La paz total

“Ha sido un acumulado histórico de tantos esfuerzos que se han hecho en el país para ponerle punto final a las violencias. Una suma de las buenas lecciones pero también los errores, las equivocaciones, las limitaciones. Una política que tiene que ser, como es de tantos grupos, la multiplicación en tantos territorios, la necesidad de implementar el acuerdo de paz del 2016. El resultado de ambas cosas”, señaló Cepeda.

Publicidad

También se refirió a los límites de esa paz total. “Aquí hay unos límites, hay que crear unos criterios, hacer una distinción entre aquellos que puedan optar por el camino del diálogo o la discusión. Porque hay que discutir en el Congreso una ley de sometimiento que fijará de una forma más clara quiénes podrán estar y quiénes no”, dijo.

Y agregó: “Debe haber un compromiso de todos los niveles del Estado para que la paz sea un compromiso de los ciudadanos, pero también del Estado”.

El papel de los mandatarios regionales

“Es darle un papel distinto a las autoridades locales que tienen que lidiar todos los días con las violencias, con 3 y 4 grupos, muchas veces enfrentados entre ellos. Solo pueden informar o pedir del Gobierno central ayuda. Hay que acompañarlos desde el Estado para que puedan desarrollar procesos humanitarios, siempre y cuando los autorice el presidente, en contextos determinados”.

Los actos violentos y la masacre en Huila

“Yo creo que tanto el presidente como el ministro de Defensa tienen claro que hay que ejercer la autoridad y es necesario el uso de la fuerza en ciertos casos. La diferencia es que no se va a hacer con la misma idea de seguridad de gobiernos anteriores”.

Publicidad

“El presidente ha sido claro que lo importante es proteger la vida, civil, de la misma fuerza pública e incluso de los combatientes. Que los auxiliares no estén en zonas de conflicto es preocuparse por la vida de la gente y no los resultados operacionales”.

“El presidente no solo ve las Fuerzas Militares como unas fuerzas para reprimir o desplegar acciones militares sino como un componente que puede contribuir de muchas formas al desarrollo del país”.

Publicidad

El primer mes del presidente Gustavo Petro

“Yo creo que han sido unos primeros días de una labor intensa poner bases de la acción. Hay cosas meritorias que vale la pena destacar y otras en las que se han cometido errores. Por el entusiasmo, hay demasiadas declaraciones”.

“Hay colegas que no entienden que no ganamos el poder sino que estamos temporalmente en el poder, no vanagloriarnos de una victoria sino presentarle resultados al país pronto”.

Plebiscito en Chile

“Hemos leído y aprendido de lo que ha venido pasando en Chile, aspectos coincidentes como el estallido popular y el resultado en elecciones. Pero ellos también pueden aprender de nosotros, como nos levantamos después del resultado del plebiscito”.