Iván Duque: “Colombia no reconocerá elección de Daniel Ortega en Nicaragua”

El presidente Iván Duque anunció que Colombia no reconocerá la elección de Daniel Ortega porque para el mandatario lo que hay en Nicaragua es una dictadura y el resultado de las elecciones atenta contra la democracia y las libertades.

“Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres. Eso no nos tiene que sorprender porque eso era crónica de un fraude anunciada. Los candidatos opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba. La postura de Colombia es de defensa irrestricta de la Carta Democrática Interamericana y nosotros no podemos reconocer unas selecciones que han sido fraudulentas ante los ojos del mundo”, dijo el mandatario.

El mandatario recordó que además fue el Gobierno de Colombia quien hizo una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida y que la propia comisión fue la que respondió que una elección indefinida es una amenaza para la democracia.