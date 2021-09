Iván Duque dice que “no prometió reconstruir a San Andrés en 100 días”

Noticias Caracol recibió más de 100 inquietudes para el presidente Iván Duque, a un año de finalizar su gobierno. Por tiempo, se escogió las que mejor representan los interrogantes de quienes acudieron a Noticias Caracol.

-Reconstrucción de San Andrés-

JRV: Vamos a empezar este bloque con un tema muy complejo. El de la reconstrucción de San Andrés.

A propósito de esta nueva temporada de huracanes, cuándo tendremos listos los albergues para protegernos tanto en Providencia como en San Andrés islas ante la llegada de eventos naturales.

JRV: Y esa llegada, presidente, cuando todavía retumba el tema de que en 100 días se reconstruía Providencia, y ya vamos a cumplir un año.

ID: en el caso de Providencia, a hoy, ya tenemos el 40% de todas las familias de Providencia con una solución integral de vivienda.

Dirán, ¿por qué se han demorado? Porque nos ha tocado enfrentar muchos retos logísticos, enfrentar los temas de escasez de acero, nos ha tocado enfrentar mil dificultades.

Pero como lo dije el 20 de julio, el compromiso personal es entregar la isla reconstruida. Usted estuvo conmigo, usted vio lo que estaba pasando en el aeropuerto. Ya al aeropuerto le hemos estado haciendo la intervención de la plataforma, vendrá la intervención de la torre, se entregaron ya los dos colegios transitorios, estamos mejorando las soluciones de vivienda.

Tenemos retos, claro. Y el gran reto es la logística. Cuando dije el Plan 100, muchas personas me decían por qué habla de 100…es que necesitamos sentido de urgencia.

Y en los primeros 100 días se removieron más de 18 mil toneladas que teníamos de material de desecho.

Adicionalmente se restableció el servicio de comunicación, de luz, de agua. Mi compromiso personal es que la isla la entregamos reconstruida.

Yo entiendo las frustraciones. Nos demoramos casi dos meses en concertación con las comunidades, el diseño de las viviendas y mi preocupación era que cuando fuéramos a construir las viviendas tuvieran la capacidad de resistir vientos de una temporada de huracanes.

Y esas estructuras no solo convertirlas en albergues porque protegen sino que la estructura tradicional de los albergues y escenarios deportivos se fortalezca.

El reto es grande pero también hay que mirar el vaso lleno con los que se ha logrado. A pesar de las complejidades logísticas, estamos hablando de más de 700 km fuera del continente, en un lugar en donde no hay un puerto. Es un muelle…usted vio el tamaño del muelle.

Y aun así ya hay un 40% de las soluciones integrales y yo espero que entreguemos esas soluciones integrales a todas las familias.

MR: de pronto ese anuncio de reconstrucción en 100 días fue demasiado optimista…

ID: perdón, Margarita. Yo no dije nunca reconstrucción en 100 días. Yo hablé de un Plan 100. Y el plan 100 que contemplaba: remoción de escombros, atención y restablecimiento de los servicios e inicio de la reconstrucción de las viviendas.

Y hemos seguido esa pauta de ejecución. No es que toda la isla fuera a estar totalmente reconstruida.

MR: Sin duda, presidente, que tiene retos y más en una isla. Pero la Contraloría habla de un pobre resultado en términos de reconstrucción de Providencia cuando ya se cumple un año.

ID. Yo respeto lo que diga la Contraloría, de hecho he tenido la posibilidad de hablar con este tema con el contralor.

Pero a mi dígame cual era la pauta de reconstrucción, cuándo es la primera vez en la historia de este país que pasa un huracán con categoría 5. En el caso de la ciudad de New Orleans se tardaron casi cuatro años.

ME: Es mucho más grande también…

IV: Sí, es mucho más grande. Pero estamos hablando de un huracán categoría 5 por primera vez y estamos hablando de un territorio insular con una infraestructura totalmente distinta.

Y nosotros vamos a entregar esa isla totalmente reconstruida me refiero a viviendas, a centros educativos a aeropuerto.

-Carga tributaria-

JRV: La siguiente pregunta la hace un empresario del Tolima que pregunta sobre un tema que duele. Las cargas tributarias.

Presidente, la economía de este país está basada en la informalidad y la formalidad en porcentajes mas similares. Qué va a hacer cuando el formal está pagando unas cargas tributarias muy altas y está ayudando a subsidiar esta informalidad.

JRV: Y súmele, presidente, que la reforma tributaria que se presentó al Congreso fueron los empresarios los que asumieron las cargas.

ID: Es bueno mirar de dónde venimos y donde estamos. Cuando fui candidato dije ‘vamos a eliminar la renta presuntiva’, quedó eliminada. Dije vamos a eliminar la tasa nominal de venta, la bajamos y aun con los que se está discutiendo en el Congreso sigue siendo menos de lo que empezamos antes de empezar nuestro gobierno. Dijimos vamos a permitir el descuento del ICA, íbamos a llegar al 100%, lo llevamos a una deducción del 50% paramos ahí y ese es el esfuerzo que estamos haciendo los empresarios, pero ya descuentan el 50%.

Se descuenta el 100% por bienes de capital para inversión. Se crea además el régimen simple. Sin lugar a dudas, el sistema tributario colombianos es mucho más competitivo que el que teníamos antes.

Y además no es dicho por nosotros. Es dicho por los inversionistas que también están llegando al país a hacer negocios en Colombia.

Y en lo que se refiere a pequeños negocios, que es lo que pregunta el empresario, en la ponencia está de subir de 80 mil UVT a 100 mil UVT lo que tiene que ver con la cobertura del régimen simple. ¿Eso para qué sirve? Para que tengamos el 97% de los micro y pequeños negocios que diferencian y que atienden las necesidades de los más pequeñitos.

JRV: Presidente, y a propósito de tributarias, qué mensaje envía haber nombrado a Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República.

ID: El Banco de la República es una institución que tiene que ser técnica y que tiene que ser independiente.

Alberto Carrasquilla fue gerente técnico del Banco de la República y uno de los gerentes técnicos más respetados de la historia reciente del Banco Central.

En la historia de Colombia la persona que más tiempo ha ocupado el cargo de ministro de hacienda se llama Alberto Carrasquilla.

Tercero, decano de encomia de la facultad de economía de la Universidad de los Andes. Y cuarto, una persona con una gran capacidad de pensamiento frente a los temas monetarios.

JRV: Independientemente de eso…la polémica que generó su salida del gobierno. Y súmele a eso que hace dos años (21 años) el escribió un artículo en el que decía que cómo es posible que un ministro de Hacienda salga de una vez a la codirección del Banco de la República.

HID: Ese artículo lo público hace 21 años. ¿Sabe también que decía?, que el ministro de Hacienda no debía ser miembro de la junta y después fue ministro de Hacienda. Y volvió a ser ministro de Hacienda.

JRV: Y mire como le fue…

ID: Uno puede decir dos cosas…le fue mal por la discusión de la reforma. Yo no creo que esa sea una discusión de solo él. Porque yo creo que en ninguno de los planteamientos él estaba pensando en perjudicar al país. Él estaba buscando resolver unos temas fiscales de largo plazo.

JRV: Clavaba a la clase media en plena pandemia.

ID: No, no. Yo lo que sí le puedo decir es que buscaba que en Colombia cerca del 40% tuviera una transferencia económica para eliminar la pobreza extrema. Cometimos errores en la comunicación, lo que usted quiera.

Pero yo también le digo una cosa, por qué no reconocerle lo que hizo en el 2020 durante la pandemia, cuando diseñó el programa de apoyo al empleo formal que subsidiaba el 40 o 50% de la nómina, por qué no reconocer la participación de él en el ingreso solidario, o cuando se crearon lo sistemas de garantía del 80 o 90%.

Claro que tendrá cosas que a muchos ciudadanos quizás no les guste, pero las capacidades personales y profesionales para ejercer una labor de codirector del Banco Central creo que pocos colombianos tienen el nivel de preparación que tiene Alberto para este cargo.

-Experiencia en la vida política-

MR: presidente, Fidel Cano, director de El Espectador, también le pregunta.

A mí me gustaría hacerle una pregunta más íntima. Si no cree que después de estar tres años al frente del Gobierno no le hubiera gustado tener más experiencia en el manejo del Estado antes de lanzarse a la Presidencia de la República.

ID: tengo la inmensa tranquilidad en el alma de que, desde que tengo uso de razón, he querido servirle a mi país y he querido ejercer la función pública y me propuse además trabajar para llegar a ser presidente de la república.

Le he servido a mi país en múltiples frentes. Le serví a mi país como senador de la república, le serví al país en organismos multilaterales y me siento contento con los que hemos hecho con la obra de gobierno.

Y puede tener la certeza el doctor Fidel Cano que de pronto a algunos les gusta coleccionar cargos públicos, a mí no…a mí me ha gustado servirle al país.

Y mi tranquilidad es que de las 203 propuestas que hicimos a Colombia, cuando ya estemos en la recta de los últimos días del gobierno podremos entregársela a los colombianos y mirar a los ojos y decirle le cumplimos.