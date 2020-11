Iván Duque niega injerencia de su gobierno en elecciones de Estados Unidos

El presidente Iván Duque le respondió al director de Probogotá, Juan Carlos Pinzón, una pregunta sobre la supuesta injerencia de Colombia en las recientes elecciones de Estados Unidos.

“A mí me sorprende cuando veo ataques de participación electoral. Yo he tenido siempre una pauta, Juan Carlos, y es que cuando uno está en el ejercicio de estas funciones uno no puede tomar partido en procesos electorales. Ni aquí ni allá, ni en Colombia, porque la responsabilidad está enmarcada en responder a todos los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Sobre el triunfo de Joe Biden, a quien el presidente Duque ya felicitó como nuevo mandatario de los Estados Unidos, destacó su papel durante la construcción del Plan Colombia.

“Yo sí creo que hoy lo que más nos debe interesar a todos los colombianos es que esa relación bipartidista, bicameral histórica, se mantenga firme y sólida por el interés de Colombia, y estoy seguro de que con el presidente Biden así será”, puntualizó Duque Márquez.

Por otro lado, en los temas de Bogotá celebró la leve reducción que este año registran las cifras de homicidios en comparación con el año anterior, reconoció que hace falta más presencia policial y defendió el trabajo de los uniformados, que, dice, realizan 7 millones de procedimientos al año.

Publicidad

Y esto dijo de las denuncias de abusos policiales: “Claro, muchas veces hay quejas y por ejemplo usted me decía abusos que son y deben ser intolerables, pero entendamos que muchas veces esos hechos son minúsculos frente al esfuerzo que se hace por parte de ellos todos los días”.

A renglón seguido volvió a condenar el abuso policial que llevo a la muerte a Javier Ordoñez.