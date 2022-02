Iván Duque reta a Aída Merlano a dar “día, hora y lugar” de su supuesta reunión

El presidente Iván Duque se pronunció ante las acusaciones de Aída Merlano, quien dijo que el mandatario fue uno de los involucrados en el complot judicial que la llevó a ser condenada en Colombia.

“Que ella me mencionó, perfecto, que diga el día, la hora y el lugar en el que ha tenido una reunión conmigo y no la va a poder contestar porque nunca la ha tenido. Ella sabe perfectamente que ni ella ni nadie cercano a ella ha tenido relación conmigo. Ella está tratando de hacer en este momento toda suerte de señalamientos, que los haga ante las autoridades judiciales de Colombia que son independientes y fue a ellas a las que se les huyó”, dijo el jefe de Estado en diálogo con Noticias Caracol.

Iván Duque insistió en que “Aída Merlano está protegida por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Ellos han pretendido incidir en el proceso electoral dándole a esta señora no solamente espacios, sino protección en ese país”.

Pero “esa señora es una fugitiva de la justicia colombiana (…) Esa señora debería estar en Colombia a disposición de las autoridades judiciales”, señaló.

Y reiteró que “la dictadura de Nicolás Maduro no es reconocida por Colombia, pero eso no es obstáculo para que esa criminal no esté en Colombia respondiendo a las autoridades de nuestro país”.

Aída Merlano no solo ha salpicado a Iván Duque, también a su antecesor Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que ya se pronunció ante estas acusaciones.