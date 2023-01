Iván Duque tendrá que informar cuál es el estado de los diálogos con el ELN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del derecho de petición interpuesto por el congresista Iván Cepeda y el exministro Alvaro Leyva.

Ambos le habían solicitado al Gobierno, en dos oportunidades, rescatar los avances de la mesa de diálogo alcanzados antes de producirse su suspensión.

Tras las respuestas recibidas por parte de la secretaría jurídica de la Presidencia a estos derechos de petición, el congresista y exministro interpusieron una acción de tutela contra el presidente Iván Duque.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró:

"No cumple los requisitos legales y jurisprudenciales para entender satisfecho el derecho de petición, puesto que la contestación no es acorde con lo peticionado, toda vez que se limita a enunciar las normas que facultan al presidente de la República para conservar el orden del territorio y ser el director de los procesos de paz, pero no explica razones o motivaciones del fondo del asunto, lo que implica que no existe una respuesta congruente y precisa, por lo que se concluye, existe una vulneración al derecho invocado".