Iván Márquez pierde su investidura como congresista por decisión del Consejo de Estado

El alto tribunal tomó esta decisión al advertir que no se posesionó y su excusa no pudo comprobarse. El exguerrillero había argumentado “fuerza mayor”.

Si se apela esta determinación, el caso irá a sala plena del Consejo de Estado.

Iván Márquez, del que se desconoce su paradero, había expresado también que no aceptaba la curul por falta de garantías luego de que se conociera que Estados Unidos pidió en extradición a Jesús Santrich por presunto narcotráfico.

Además, Márquez había asegurado que el Congreso de la República no tenía determinación para cumplir los acuerdos de paz.

El 30 de mayo pasado, la Justicia Especial para la Paz le abrió un incidente de incumplimiento a quien fuera jefe negociador de las FARC en La Habana por no comparecer a las diligencias programadas.

En el documento recalcó que Márquez, en enero pasado, lamentó haber “entregado las armas”.

Esta posición ha provocado fisuras al interior del partido FARC; incluso Rodrigo Londoño, Timochenko, tomó distancia de Márquez.

