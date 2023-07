Iván Name, nuevo presidente del Senado, dice que no representa “ninguna coalición de gobierno” Iván Name reconoció que su partido, Alianza Verde, hizo parte al comienzo de una coalición, pero sostuvo que el mismo Gobierno la terminó, “por lo que hoy no existe”. Dijo que no tiene prevención sobre las reformas y que “no hay ningún tema bloqueado en el Congreso”.