Iván Velásquez dice que “no le atemoriza” anuncio de la Fiscalía de Guatemala

Este martes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió al Gobierno de Guatemala luego de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) anunciara que emprenderá acciones legales contra él por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).



El señalamiento contra el ministro Velásquez lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por el cual hoy fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig.

Velásquez señaló en un trino que “conoce al monstruo” y no le atemoriza. También agradeció al presidente Petro por su apoyo.

Agradezco profundamente al presidente @petrogustavo sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) January 17, 2023

Crisis diplomática entre Colombia y Guatemala

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía de ese país insiste en emprender acciones contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el caso de corrupción de Odebrecht cuando fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en ese país centroamericano.

Petro, que la noche del lunes ya había salido en defensa de Velásquez tras conocer los señalamientos que hizo en su contra el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, volvió a defender ese martes a su ministro a su llegada a Suiza, donde participará en el Foro de Davos.

"Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala" , manifestó el presidente a medios colombianos a su llegada a Zúrich.

Al referirse a las acusaciones contra Velásquez, Petro afirmó que "los criminales reaccionan" y dijo que en su Gobierno no permitirá que el hoy ministro de Defensa sea involucrado en acusaciones de ilícitos cuando fue jefe de la Cicig, entre 2013 y 2017.

Presidente de Guatemala dice que “no caerá en el juego de Petro”

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó este martes a la cordura a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y le aclaró de que el Ministerio Publico de su país está investigando al ministro de Defensa y en ningún caso se trata de una "persecución penal".

Petro llamó a consultas hoy a su embajadora en Guatemala después de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) del país centroamericano advirtiera que pretende procesar a Velásquez por su papel al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.

"Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir", dijo Giammattei en una entrevista con EFE en Madrid.

El presidente de Guatemala incidió en no "caer en el juego de Petro", por varias razones. La primera es que "a diferencia de allá (Colombia), hasta donde sé, y no me meto en los asuntos internos de los países, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado, allá ellos y su Justicia, en mi país si algo hemos procurado es la independencia de los poderes del Estado".

Y "dentro de esos -los poderes del Estado-, la total y absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados".

"Que puedo estar o no de acuerdo, es otro tema, pero mi obligación como ciudadano es respetar lo que los jueces y los tribunales dictan", añadió.