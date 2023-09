Jaime Pumarejo habla de cómo enfrentar la extorsión en Barranquilla: “Tenemos que ser más severos”

Noticias Caracol se toma Barranquilla a propósito del encuentro que tendrá la selección Colombia ante Venezuela por la Eliminatoria al Mundial de 2026. Previo al partido, Juan Roberto Vargas, director del noticiero, conversó con el alcalde Jaime Pumarejo, quien abordó temas como la extorsión y lo que le deja a La Arenosa durante su paso como mandatario.

¿Cómo se combate el tema de la extorsión en Barranquilla?

Jaime Pumarejo: “Aunque el plan 360 de la Policía y lo que hemos venido haciendo ha dado resultados, y digamos que la dirigencia de los tenderos nos dice que vamos en la dirección correcta, no es suficiente y no será suficiente hasta que hagamos un revolcón estructural en la manera cómo manejamos los bandidos. Tenemos que meterlos presos y no todos están siendo presos, entre otras, un delincuente con un arma en Colombia no termina preso, pero una persona que solicita un permiso para porte no se la dan. Entonces, estamos viviendo una distopía increíble: el que se quiere armar para proteger su negocio no puede y el que usa un arma de fuego para cometer un delito sale libre a los cinco días porque no le dan detención domiciliaria ni siquiera, sino que lo dejan en libertad para enfrentar su proceso. Tenemos que ser más severos con las penas”.

¿Qué deja el manejar una ciudad tan compleja y maravillosa como Barranquilla?

Jaime Pumarejo: “Deja muchos resultados positivos, más positivos que negativos, diría yo que nos volvemos la primera ciudad latinoamericana en ser 100% bilingües los colegios públicos. Hoy vamos a iniciar clases en la Universidad de Barranquilla en su tercera sede, dos las hemos abierto este año. Al mismo tiempo dejamos el gran ecoparque Ciénaga de Mallorquín, un bosque urbano de 30 hectáreas y cientos de parques”.

¿Qué pasó con la disminución de las tarifas de energía?

Jaime Pumarejo: “Estamos esperando que el Ministerio de Minas se dé cuenta de que esto no se arregla de otra manera que invirtiendo, esto cuesta $2 billones para 12 millones de colombianos. Estamos hablando de que se les estarían otorgando $1,2 billones a 120.000 colombianos para que no delincan. No queremos entrar a evaluar esa propuesta, pero queremos decir: '¿no vale más 12 millones de colombianos que están en una situación de inequidad y que necesitan solo $8 billones en 4 años?'. Esa es la situación. Por otro lado, estamos esperando que falle el Consejo de Estado la demanda que interpusimos para poder reducir esas tarifas”.